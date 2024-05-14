https://ria.ru/20240514/ganchev-1946017728.html

Украинские войска обстреляли харьковскую Токаревку

Украинские войска обстреляли харьковскую Токаревку - РИА Новости, 14.05.2024

Украинские войска обстреляли харьковскую Токаревку

Украинские войска обстреляли харьковскую Токаревку, один человек пострадал, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:10

2024-05-14T23:10

2024-05-14T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли харьковскую Токаревку, один человек пострадал, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области. Мирный житель в результате взрыва получил контузию", - сообщил Ганчев. Он отметил, что пострадавшему оказали первую медпомощь.

https://ria.ru/20240514/zakharova-1945998859.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, виталий ганчев