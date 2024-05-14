https://ria.ru/20240514/front-1945916926.html

Немецкий генерал признал неудобную правду об армии России

Немецкий генерал признал неудобную правду об армии России - РИА Новости, 14.05.2024

Немецкий генерал признал неудобную правду об армии России

Российская армия успешно продвигается вперед по всей линии фронта, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:09

2024-05-14T16:09

2024-05-14T16:09

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская армия успешно продвигается вперед по всей линии фронта, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."В настоящий момент русские одерживают верх", — отметил он.Катер особенно выделил наступление российской армии в Харьковской области. При этом, подчеркнул он, ВСУ по-прежнему испытывают колоссальные трудности.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.

https://ria.ru/20240514/volchansk-1945886298.html

https://ria.ru/20240514/oborona-1945854256.html

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в мире, харьковская область, россия, германия, виталий ганчев, welt, вооруженные силы украины