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Немецкий генерал признал неудобную правду об армии России - РИА Новости, 14.05.2024
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16:09 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/front-1945916926.html
Немецкий генерал признал неудобную правду об армии России
Немецкий генерал признал неудобную правду об армии России - РИА Новости, 14.05.2024
Немецкий генерал признал неудобную правду об армии России
Российская армия успешно продвигается вперед по всей линии фронта, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:09
2024-05-14T16:09
в мире
харьковская область
россия
германия
виталий ганчев
welt
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская армия успешно продвигается вперед по всей линии фронта, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."В настоящий момент русские одерживают верх", — отметил он.Катер особенно выделил наступление российской армии в Харьковской области. При этом, подчеркнул он, ВСУ по-прежнему испытывают колоссальные трудности.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
https://ria.ru/20240514/volchansk-1945886298.html
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в мире, харьковская область, россия, германия, виталий ганчев, welt, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Германия, Виталий Ганчев, Welt, Вооруженные силы Украины
Немецкий генерал признал неудобную правду об армии России

Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская армия успешно продвигается вперед по всей линии фронта, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
"В настоящий момент русские одерживают верх", — отметил он.
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Катер особенно выделил наступление российской армии в Харьковской области. При этом, подчеркнул он, ВСУ по-прежнему испытывают колоссальные трудности.
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
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В миреХарьковская областьРоссияГерманияВиталий ГанчевWeltВооруженные силы Украины
 
 
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