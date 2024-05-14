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Второй и третий фронт против России: все решится осенью - РИА Новости, 14.05.2024
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08:00 14.05.2024 (обновлено: 18:29 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
Второй и третий фронт против России: все решится осенью
Второй и третий фронт против России: все решится осенью - РИА Новости, 14.05.2024
Второй и третий фронт против России: все решится осенью
Сегодня Запад проверит Грузию на прочность. Парламент страны примет в последнем чтении законопроект об иностранных агентах (на местный лад — "О прозрачности... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:00
2024-05-14T18:29
аналитика
грузия
молдавия
россия
майя санду
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945591988_0:12:1792:1020_1920x0_80_0_0_76a22ce06b40c9d1d4c8f9a17728ec4e.jpg
Сегодня Запад проверит Грузию на прочность. Парламент страны примет в последнем чтении законопроект об иностранных агентах (на местный лад — "О прозрачности иностранного влияния"), а оппозиция при поддержке США и ЕС выведет на улицы протестующих. Если улица победит, как это было в Киеве в 2014 году, результат рискует стать похожим — еще одна война.Сколь бы провинциальной ни была Грузия, ставки на события вторника там высокие, а игроки — люди влиятельные. И кто-то непременно возьмет верх — либо Запад, опирающийся на радикальных националистов, либо правящая партия "Грузинская мечта", пока что уверенная в своем успехе."Тут не Украина Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое будет реагировать на любую попытку насилия", — обещает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Из заявления видно: он прекрасно осознает заоблачную величину ставок.В прошлом году "Грузинская мечта" уже пыталась принять точно такой же закон, но сдала назад под нажимом оппозиции и Запада. С тех пор оппозиция, как считает Кобахидзе, ослабла. Запад плюс-минус тот же, но с его представителями Тбилиси ведет себя иначе: добавил в игнор. Угрозы Брюсселя застопорить переговоры о членстве в ЕС не принимаются во внимание, а помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отказал в личной встрече, хотя тот настаивал.Все, что происходит сейчас в Грузии, происходит с прицелом на парламентские выборы в октябре. Запад рассчитывал накачать оппозицию и местные НКО ресурсами, действующая власть решила накачиваемых пометить и тем самым дополнительно ослабить. Отсюда и истерика в блоке НАТО: там хотят работать "втихаря", как привыкли, и понимают, что прозрачность не пойдет на пользу их многочисленным протеже.В свою очередь, "Грузинская мечта" понимает, что, несмотря на свою в целом прозападную ориентацию, она для Запада больше не партнер, а противник, — Запад сам так решил. Вина властей в Тбилиси в том, что они отказались стрелять в собственные ноги: не ввели против России санкции, которые навредили бы только самой Грузии, и не превратили республику в транзитный пункт военных грузов для Украины. С точки зрения Запада, это предательство — организация бреши в антироссийском фронте. Как следствие, дружественно-нейтральная власть в Тбилиси натовцев больше не устраивает, нужна полностью "своя".Поэтому "Грузинскую мечту" хотят сменить на мечту идиотов, то есть на власть националистов, которые не только лояльны Западу, но и готовы снова-заново повоевать с Москвой. А это особенно важно: если два года назад открытие второго фронта против ВС России в Абхазии или Южной Осетии было для Украины, США и ЕС желательным развитием событий, то теперь, когда украинская армия отступает, второй фронт может стать вопросом жизни и смерти.Где второй фронт, там и третий: задачу его открыть наши враги отписали Молдавии, где Западу не нужно приводить к власти своих людей. Они уже сейчас у власти в лице президента Майи Санду и ее команды, ежедневно подтверждающей максимально антироссийский настрой. Но по-настоящему серьезный вызов эти неприятные люди смогут организовать только в том случае, если вторично проштампуют у молдавского народа свой ярлык на княжение на президентских выборах, которые в Молдавии пройдут, как и выборы в Грузии, в октябре, только на шесть дней раньше.До того Кишинев в военные авантюры вступать не станет: непопулярной Санду необходимы тишь да гладь, чтоб переизбраться на второй срок хотя бы фотофинишем. А вот если переизбрание состоится, придется отработать всю помощь со стороны Запада, который стал главным мотором ее избирательной кампании. Запад, как было выше сказано, интересуют второй и третий фронт.Главная проблема — отнюдь не Приднестровье. Хотя эту карту еще не убрали со стола, практика показывает, что пойти на радикальные меры против Тирасполя в Кишиневе боятся даже при Санду, потому что тоже битые-ученые, как грузины. Грузины усвоили урок за пять суток в августе 2008 года — и нынешняя политика Тбилиси показывает, что усвоили хорошо. Молдавским националистам в июне 1992-го вообще хватило одного удара по своим позициям со стороны 14-й армии генерала Александра Лебедя, чтобы никогда не возвращаться к военным методам.С учетом географии СВО Приднестровье все равно рискует стать горячей точкой, но вряд ли раньше, чем Киев почувствует военную угрозу в районе Одессы. До тех пор Молдавия нужна украинцам и натовцам для другого — для базирования истребителей F-16, которые должны передать в ВСУ до конца года. Держать самолеты на территории Украины чревато их быстрым уничтожением. Использование аэродромов Польши или Румынии грозит началом войны между Россией и НАТО, поскольку такие аэродромы станут законной целью для российских ракет. А вот судьбой Молдавии Запад вполне готов рискнуть: ее ему будет жаль не больше, чем Украину.В Молдавии иное отношение к иноагентам, потому что иноагенты там все: оппозиция финансируется израильскими бизнесменами и проводит объединительные съезды в России, а Санду и ее команда в большинстве своем — граждане Румынии, функционирующие на средства из ЕС. Октябрьские выборы — это не спор о том, кто больше патриот, это практически референдум о вступлении Молдавии в войну с Россией, замаскированный под референдум о вступлении Молдавии в ЕС.На выборы в Грузии у натовцев надежд меньше, поэтому там постараются прокрутить силовой сценарий по аналогии с украинским Майданом, не дожидаясь октября. И чем хуже будет положение ВСУ, тем меньше шансов на то, что Запад смирится с мирным проигрышем своих сил на Кавказе и в Бессарабии.Так что октябрь обещает стать для Грузии и Молдавии жарким. А Украине предстоит и вовсе огненное лето — во имя вразумления тех стран, которые Запад толкает в одну с ней бездну.
https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945679040.html
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аналитика, грузия, молдавия, россия, майя санду, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, f-16
Аналитика, Грузия, Молдавия, Россия, Майя Санду, Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16

Второй и третий фронт против России: все решится осенью

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
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Сегодня Запад проверит Грузию на прочность. Парламент страны примет в последнем чтении законопроект об иностранных агентах (на местный лад — "О прозрачности иностранного влияния"), а оппозиция при поддержке США и ЕС выведет на улицы протестующих. Если улица победит, как это было в Киеве в 2014 году, результат рискует стать похожим — еще одна война.
Сколь бы провинциальной ни была Грузия, ставки на события вторника там высокие, а игроки — люди влиятельные. И кто-то непременно возьмет верх — либо Запад, опирающийся на радикальных националистов, либо правящая партия "Грузинская мечта", пока что уверенная в своем успехе.
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Тбилиси начинается очередная акция протеста против закона об иноагентах
13 мая, 17:47
"Тут не Украина Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое будет реагировать на любую попытку насилия", — обещает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Из заявления видно: он прекрасно осознает заоблачную величину ставок.
В прошлом году "Грузинская мечта" уже пыталась принять точно такой же закон, но сдала назад под нажимом оппозиции и Запада. С тех пор оппозиция, как считает Кобахидзе, ослабла. Запад плюс-минус тот же, но с его представителями Тбилиси ведет себя иначе: добавил в игнор. Угрозы Брюсселя застопорить переговоры о членстве в ЕС не принимаются во внимание, а помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отказал в личной встрече, хотя тот настаивал.
Все, что происходит сейчас в Грузии, происходит с прицелом на парламентские выборы в октябре. Запад рассчитывал накачать оппозицию и местные НКО ресурсами, действующая власть решила накачиваемых пометить и тем самым дополнительно ослабить. Отсюда и истерика в блоке НАТО: там хотят работать "втихаря", как привыкли, и понимают, что прозрачность не пойдет на пользу их многочисленным протеже.
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Грузии начали расследование по делу о превышении полномочий полицией
13 мая, 10:06
В свою очередь, "Грузинская мечта" понимает, что, несмотря на свою в целом прозападную ориентацию, она для Запада больше не партнер, а противник, — Запад сам так решил. Вина властей в Тбилиси в том, что они отказались стрелять в собственные ноги: не ввели против России санкции, которые навредили бы только самой Грузии, и не превратили республику в транзитный пункт военных грузов для Украины. С точки зрения Запада, это предательство — организация бреши в антироссийском фронте. Как следствие, дружественно-нейтральная власть в Тбилиси натовцев больше не устраивает, нужна полностью "своя".
Поэтому "Грузинскую мечту" хотят сменить на мечту идиотов, то есть на власть националистов, которые не только лояльны Западу, но и готовы снова-заново повоевать с Москвой. А это особенно важно: если два года назад открытие второго фронта против ВС России в Абхазии или Южной Осетии было для Украины, США и ЕС желательным развитием событий, то теперь, когда украинская армия отступает, второй фронт может стать вопросом жизни и смерти.
Где второй фронт, там и третий: задачу его открыть наши враги отписали Молдавии, где Западу не нужно приводить к власти своих людей. Они уже сейчас у власти в лице президента Майи Санду и ее команды, ежедневно подтверждающей максимально антироссийский настрой. Но по-настоящему серьезный вызов эти неприятные люди смогут организовать только в том случае, если вторично проштампуют у молдавского народа свой ярлык на княжение на президентских выборах, которые в Молдавии пройдут, как и выборы в Грузии, в октябре, только на шесть дней раньше.
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог
13 мая, 14:27
До того Кишинев в военные авантюры вступать не станет: непопулярной Санду необходимы тишь да гладь, чтоб переизбраться на второй срок хотя бы фотофинишем. А вот если переизбрание состоится, придется отработать всю помощь со стороны Запада, который стал главным мотором ее избирательной кампании. Запад, как было выше сказано, интересуют второй и третий фронт.
Главная проблема — отнюдь не Приднестровье. Хотя эту карту еще не убрали со стола, практика показывает, что пойти на радикальные меры против Тирасполя в Кишиневе боятся даже при Санду, потому что тоже битые-ученые, как грузины. Грузины усвоили урок за пять суток в августе 2008 года — и нынешняя политика Тбилиси показывает, что усвоили хорошо. Молдавским националистам в июне 1992-го вообще хватило одного удара по своим позициям со стороны 14-й армии генерала Александра Лебедя, чтобы никогда не возвращаться к военным методам.
С учетом географии СВО Приднестровье все равно рискует стать горячей точкой, но вряд ли раньше, чем Киев почувствует военную угрозу в районе Одессы. До тех пор Молдавия нужна украинцам и натовцам для другого — для базирования истребителей F-16, которые должны передать в ВСУ до конца года. Держать самолеты на территории Украины чревато их быстрым уничтожением. Использование аэродромов Польши или Румынии грозит началом войны между Россией и НАТО, поскольку такие аэродромы станут законной целью для российских ракет. А вот судьбой Молдавии Запад вполне готов рискнуть: ее ему будет жаль не больше, чем Украину.
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца
13 мая, 22:49
В Молдавии иное отношение к иноагентам, потому что иноагенты там все: оппозиция финансируется израильскими бизнесменами и проводит объединительные съезды в России, а Санду и ее команда в большинстве своем — граждане Румынии, функционирующие на средства из ЕС. Октябрьские выборы — это не спор о том, кто больше патриот, это практически референдум о вступлении Молдавии в войну с Россией, замаскированный под референдум о вступлении Молдавии в ЕС.
На выборы в Грузии у натовцев надежд меньше, поэтому там постараются прокрутить силовой сценарий по аналогии с украинским Майданом, не дожидаясь октября. И чем хуже будет положение ВСУ, тем меньше шансов на то, что Запад смирится с мирным проигрышем своих сил на Кавказе и в Бессарабии.
Так что октябрь обещает стать для Грузии и Молдавии жарким. А Украине предстоит и вовсе огненное лето — во имя вразумления тех стран, которые Запад толкает в одну с ней бездну.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Молдавский парламент рассмотрит закон о референдуме по ЕС до конца мая
10 мая, 17:42
 
АналитикаГрузияМолдавияРоссияМайя СандуИраклий КобахидзеБидзина ИванишвилиЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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