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Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая
Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая - РИА Новости, 14.05.2024
Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая
Центр "Мой бизнес" традиционно проведет 28-29 мая межотраслевую форум-выставку "Мой бизнес – ЭКСПО" в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:23
2024-05-14T16:23
2024-05-14T16:23
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" традиционно проведет 28-29 мая межотраслевую форум-выставку "Мой бизнес – ЭКСПО" в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Форум пройдет на площадке "Мегаполис-спорт". Мероприятие соберет федеральных и региональных спикеров, экспертов, предпринимателей и самозанятых со всего Забайкальского края для того, чтобы расширить деловые и торговые связи, а также обсудить продвижение и популяризацию местного производства. Участников форума в первый день ждет деловая программа, а во второй день на площадке пройдет выставка местных товаропроизводителей "100 лучших товаров России". Регистрация на форум откроется в скором времени на площадках центра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, чита, твой бизнес – новости
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