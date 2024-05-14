https://ria.ru/20240514/forum-1945917455.html

Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая

Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая - РИА Новости, 14.05.2024

Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая

Центр "Мой бизнес" традиционно проведет 28-29 мая межотраслевую форум-выставку "Мой бизнес – ЭКСПО" в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:23

2024-05-14T16:23

2024-05-14T16:23

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" традиционно проведет 28-29 мая межотраслевую форум-выставку "Мой бизнес – ЭКСПО" в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Форум пройдет на площадке "Мегаполис-спорт". Мероприятие соберет федеральных и региональных спикеров, экспертов, предпринимателей и самозанятых со всего Забайкальского края для того, чтобы расширить деловые и торговые связи, а также обсудить продвижение и популяризацию местного производства. Участников форума в первый день ждет деловая программа, а во второй день на площадке пройдет выставка местных товаропроизводителей "100 лучших товаров России". Регистрация на форум откроется в скором времени на площадках центра.

https://ria.ru/20240416/yarmarka-1940351755.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

забайкальский край, чита, твой бизнес – новости