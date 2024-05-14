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Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая - РИА Новости, 14.05.2024
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16:23 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/forum-1945917455.html
Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая
Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая - РИА Новости, 14.05.2024
Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая
Центр "Мой бизнес" традиционно проведет 28-29 мая межотраслевую форум-выставку "Мой бизнес – ЭКСПО" в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:23
2024-05-14T16:23
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" традиционно проведет 28-29 мая межотраслевую форум-выставку "Мой бизнес – ЭКСПО" в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Форум пройдет на площадке "Мегаполис-спорт". Мероприятие соберет федеральных и региональных спикеров, экспертов, предпринимателей и самозанятых со всего Забайкальского края для того, чтобы расширить деловые и торговые связи, а также обсудить продвижение и популяризацию местного производства. Участников форума в первый день ждет деловая программа, а во второй день на площадке пройдет выставка местных товаропроизводителей "100 лучших товаров России". Регистрация на форум откроется в скором времени на площадках центра.
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Твой бизнес, Забайкальский край, Чита, Твой бизнес – новости

Форум "Мой бизнес – ЭКСПО" пройдет в Чите 28-29 мая

© iStock.com / skynesherСпикер во время выступления на конференции
Спикер во время выступления на конференции - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / skynesher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" традиционно проведет 28-29 мая межотраслевую форум-выставку "Мой бизнес – ЭКСПО" в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Форум пройдет на площадке "Мегаполис-спорт". Мероприятие соберет федеральных и региональных спикеров, экспертов, предпринимателей и самозанятых со всего Забайкальского края для того, чтобы расширить деловые и торговые связи, а также обсудить продвижение и популяризацию местного производства.
Участников форума в первый день ждет деловая программа, а во второй день на площадке пройдет выставка местных товаропроизводителей "100 лучших товаров России".
Регистрация на форум откроется в скором времени на площадках центра.
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