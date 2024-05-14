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Корабли Тихоокеанского флота отработают на учениях борьбу с беспилотниками - РИА Новости, 14.05.2024
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08:57 14.05.2024 (обновлено: 15:33 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/flot-1945774657.html
Корабли Тихоокеанского флота отработают на учениях борьбу с беспилотниками
Корабли Тихоокеанского флота отработают на учениях борьбу с беспилотниками - РИА Новости, 14.05.2024
Корабли Тихоокеанского флота отработают на учениях борьбу с беспилотниками
Более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота вышли в море на учение, планируется в том числе отработка действий по борьбе с морскими и воздушными... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:57
2024-05-14T15:33
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота вышли в море на учение, планируется в том числе отработка действий по борьбе с морскими и воздушными беспилотниками, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море из Владивостока для участия в плановом межведомственном учении по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе одного из эпизодов учения будут отработаны тренировки по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА условного противника. Экипажи кораблей выполнят учебно-боевые стрельбы по целям, имитирующим малоразмерные надводные и воздушные объекты. При выходе из пунктов базирования личный состав кораблей уже провёл экстренную подготовку к бою и походу, а также выполнил действия по маскировке отхода от пирсовой зоны с применением дымовых завес. "Мероприятия боевой подготовки в море проходят в соответствии с планом межведомственного учения", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240513/ucheniya-1945653139.html
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тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корабли Тихоокеанского флота отработают на учениях борьбу с беспилотниками

Более 15 кораблей Тихоокеанского флота отработают борьбу с беспилотниками

© Фото : Тихоокеанский флот / TelegramОтряд кораблей Тихоокеанского флота
Отряд кораблей Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Тихоокеанский флот / Telegram
Отряд кораблей Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота вышли в море на учение, планируется в том числе отработка действий по борьбе с морскими и воздушными беспилотниками, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море из Владивостока для участия в плановом межведомственном учении по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе одного из эпизодов учения будут отработаны тренировки по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА условного противника. Экипажи кораблей выполнят учебно-боевые стрельбы по целям, имитирующим малоразмерные надводные и воздушные объекты.
При выходе из пунктов базирования личный состав кораблей уже провёл экстренную подготовку к бою и походу, а также выполнил действия по маскировке отхода от пирсовой зоны с применением дымовых завес.
"Мероприятия боевой подготовки в море проходят в соответствии с планом межведомственного учения", - уточнили в пресс-службе.
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