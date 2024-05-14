https://ria.ru/20240514/feyki-1945778622.html

Эксперт рассказал про фейки Запада о России и Казахстане в соцсетях

Эксперт рассказал про фейки Запада о России и Казахстане в соцсетях - РИА Новости, 14.05.2024

Эксперт рассказал про фейки Запада о России и Казахстане в соцсетях

В соцсетях России и Казахстана муссируются фейки для подрыва отношений Москвы и Астаны, они координируются за рубежом, а плацдармом для них является Украина,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:25

2024-05-14T09:25

2024-05-14T09:52

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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УФА, 14 мая — РИА Новости. В соцсетях России и Казахстана муссируются фейки для подрыва отношений Москвы и Астаны, они координируются за рубежом, а плацдармом для них является Украина, заявил директор исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета Булат Султанов. По его словам, к сожалению, в последнее время "в некоторых социальных сетях обеих стран имеют место упреки, обвинения, якобы взаимные ненадежности, которые разрушают наш уровень доверия и сотрудничества". "Такие синхронные выпады в соцсетях России и Казахстана могут свидетельствовать об одном - единый сценарий, единая режиссура, которая пишется, создается и потом пробивается из стран дальнего зарубежья", - сказал Султанов на конференции клуба "Валдай". Он отметил, что как плацдарм для таких атак используется Украина. Среди таких фейков он назвал, в частности, якобы умышленный сброс воды в реках для затопления областей России и, напротив, ряда областей Казахстана. В Кремле сообщили ранее, что президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений.

https://ria.ru/20240514/politika-1945773537.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев