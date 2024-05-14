https://ria.ru/20240514/fayzullin-1944138407.html

Биография Ирека Файзуллина

Биография Ирека Файзуллина - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Ирека Файзуллина

Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Казани. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:54

2024-05-14T22:54

2024-05-14T22:54

справки

казань

ирек файзуллин

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Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Казани. В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Кандидат экономических наук (1999). В 1985-1989 годах – инженер, старший инженер кафедры металлических конструкций и испытания сооружений Казанского инженерно-строительного института.В 1989-1993 годах – главный инженер, директор проектно-строительной организации "Татстройпроект".В 1993-1995 годах – председатель правления АО "Татстройпроект".В 1995-1997 годах – председатель правления ЗАО "Казстройдекор".В 1997-2002 годах – первый заместитель начальника объединения "Татавтодор".В 2002-2005 годах – генеральный директор ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект".В 2005-2010 годах занимал посты заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, генерального директора ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект". В 2010-2020 годах – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана – главный архитектор Татарстана.В 2020 году – первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – заместитель председателя президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.10 ноября 2020 года назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Член совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Член совета директоров ОАО "Российские железные дороги". Член наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос". Член президиума генерального совета партии "Единая Россия".Ирек Файзуллин награжден орденом Дружбы (2014), отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2018). Имеет региональные, ведомственные и отраслевые награды.Заслуженный строитель Российской Федерации, почетный строитель России, заслуженный строитель Республики Татарстан.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, казань, ирек файзуллин