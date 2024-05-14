Фальков рассказал о подготовке базы по новой системе высшего образования
Фальков: базу по новой системе высшего образования будет готова до конца года
Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе высшего образования, с 2026 года уже начнется ее внедрение.
"Мы до конца этого года подготовим нормативную … базу, которая будет внесена, в ней уже не будет соответствующего понятия (бакалавр. - прим.), дальше 2026 и последующие годы - это последовательное внедрение", - сказал Фальков, уточнив, что важно при внедрении новой национальной системы высшего образования соблюдать права, интересы и законы большого количества людей.
Ранее, выступая на заседании Госдумы РФ, министр сказал, что понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года не будет, будут высшее образование и высшее специализированное образование.
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"В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", - сказал Фальков.
Также, по его словам, необходимо увеличить продолжительность учебы студентам инженерного и педагогического направлений до 5-5,5 лет. Кроме того, в результате преобразований выпускникам предоставляется больше возможностей. Уточняется, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно другой.