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Фальков рассказал о подготовке базы по новой системе высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024
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19:57 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/falkov-1945990667.html
Фальков рассказал о подготовке базы по новой системе высшего образования
Фальков рассказал о подготовке базы по новой системе высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024
Фальков рассказал о подготовке базы по новой системе высшего образования
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:57
2024-05-14T19:57
общество
россия
валерий фальков
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе высшего образования, с 2026 года уже начнется ее внедрение. "Мы до конца этого года подготовим нормативную … базу, которая будет внесена, в ней уже не будет соответствующего понятия (бакалавр. - прим.), дальше 2026 и последующие годы - это последовательное внедрение", - сказал Фальков, уточнив, что важно при внедрении новой национальной системы высшего образования соблюдать права, интересы и законы большого количества людей. Ранее, выступая на заседании Госдумы РФ, министр сказал, что понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года не будет, будут высшее образование и высшее специализированное образование. "В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", - сказал Фальков. Также, по его словам, необходимо увеличить продолжительность учебы студентам инженерного и педагогического направлений до 5-5,5 лет. Кроме того, в результате преобразований выпускникам предоставляется больше возможностей. Уточняется, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно другой.
https://ria.ru/20240514/obrazovanie-1945980990.html
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общество, россия, валерий фальков, госдума рф
Общество, Россия, Валерий Фальков, Госдума РФ
Фальков рассказал о подготовке базы по новой системе высшего образования

Фальков: базу по новой системе высшего образования будет готова до конца года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что до конца года будет готова нормативная база по новой национальной системе высшего образования, с 2026 года уже начнется ее внедрение.
"Мы до конца этого года подготовим нормативную … базу, которая будет внесена, в ней уже не будет соответствующего понятия (бакалавр. - прим.), дальше 2026 и последующие годы - это последовательное внедрение", - сказал Фальков, уточнив, что важно при внедрении новой национальной системы высшего образования соблюдать права, интересы и законы большого количества людей.
Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Фальков назвал сроки внедрения новой системы высшего образования
Вчера, 18:58
Ранее, выступая на заседании Госдумы РФ, министр сказал, что понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года не будет, будут высшее образование и высшее специализированное образование.
«
"В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", - сказал Фальков.
Также, по его словам, необходимо увеличить продолжительность учебы студентам инженерного и педагогического направлений до 5-5,5 лет. Кроме того, в результате преобразований выпускникам предоставляется больше возможностей. Уточняется, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно другой.
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