https://ria.ru/20240514/falkov-1945935014.html
Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования
Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:54
2024-05-14T16:54
2024-05-14T22:35
госдума рф
валерий фальков
назначение нового состава правительства россии
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
политика
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ.За утверждение кандидатуры Фалькова проголосовали 373 депутата, 53 депутата воздержались, двое проголосовали против утверждения, следует из итогов голосования."Утвердить Фалькова Валерия Николаевича министром науки и высшего образования Российской Федерации", - сказано в проекте постановления.
https://ria.ru/20240514/falkov-1944134376.html
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, валерий фальков, назначение нового состава правительства россии, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), политика, россия, навигатор абитуриента
Госдума РФ, Валерий Фальков, Назначение нового состава правительства России, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Политика, Россия, Навигатор абитуриента
Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования
ГД утвердила Фалькова на пост главы Министерства науки и высшего образования