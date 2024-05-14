https://ria.ru/20240514/falkov-1945935014.html

Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования

Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:54

2024-05-14T16:54

2024-05-14T22:35

госдума рф

валерий фальков

назначение нового состава правительства россии

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

политика

россия

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ.За утверждение кандидатуры Фалькова проголосовали 373 депутата, 53 депутата воздержались, двое проголосовали против утверждения, следует из итогов голосования."Утвердить Фалькова Валерия Николаевича министром науки и высшего образования Российской Федерации", - сказано в проекте постановления.

https://ria.ru/20240514/falkov-1944134376.html

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, валерий фальков, назначение нового состава правительства россии, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), политика, россия, навигатор абитуриента