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Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024
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16:54 14.05.2024 (обновлено: 22:35 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/falkov-1945935014.html
Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования
Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:54
2024-05-14T22:35
госдума рф
валерий фальков
назначение нового состава правительства россии
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
политика
россия
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ.За утверждение кандидатуры Фалькова проголосовали 373 депутата, 53 депутата воздержались, двое проголосовали против утверждения, следует из итогов голосования."Утвердить Фалькова Валерия Николаевича министром науки и высшего образования Российской Федерации", - сказано в проекте постановления.
https://ria.ru/20240514/falkov-1944134376.html
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госдума рф, валерий фальков, назначение нового состава правительства россии, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), политика, россия, навигатор абитуриента
Госдума РФ, Валерий Фальков, Назначение нового состава правительства России, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Политика, Россия, Навигатор абитуриента
Госдума утвердила Фалькова министром науки и высшего образования

ГД утвердила Фалькова на пост главы Министерства науки и высшего образования

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВалерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ.
За утверждение кандидатуры Фалькова проголосовали 373 депутата, 53 депутата воздержались, двое проголосовали против утверждения, следует из итогов голосования.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Валерия Фалькова
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"Утвердить Фалькова Валерия Николаевича министром науки и высшего образования Российской Федерации", - сказано в проекте постановления.
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Госдума РФВалерий ФальковНазначение нового состава правительства РоссииМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ПолитикаРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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