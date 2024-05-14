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Фальков увидел будущее образования в грантовом формате финансирования - РИА Новости, 14.05.2024
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15:14 14.05.2024 (обновлено: 15:19 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/falkov-1945892829.html
Фальков увидел будущее образования в грантовом формате финансирования
Фальков увидел будущее образования в грантовом формате финансирования - РИА Новости, 14.05.2024
Фальков увидел будущее образования в грантовом формате финансирования
Исполняющий обязанности министра науки и образования РФ Валерий Фальков заявил, что будущее - за грантовым форматом финансирования и привлечением иностранных... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:14
2024-05-14T15:19
россия
валерий фальков
госдума рф
министерство образования рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра науки и образования РФ Валерий Фальков заявил, что будущее - за грантовым форматом финансирования и привлечением иностранных студентов. "Мы видим будущее за развитием грантового формата финансирования и привлечением лучших студентов из-за рубежа", - сказал он на заседании комитета по науке в Госдуме. Фальков также отметил, что предстоит большая работа с депутатами в регионах по обновлениях 800 общежитий. "Разработали критерии сейчас, акт соответствующий правительства на согласовании", - добавил он.
https://ria.ru/20240514/volodin-1945890374.html
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россия, валерий фальков, госдума рф, министерство образования рф, навигатор абитуриента
Россия, Валерий Фальков, Госдума РФ, Министерство образования РФ, Навигатор абитуриента
Фальков увидел будущее образования в грантовом формате финансирования

Фальков: будущее образования за грантами и привлечением студентов из-за рубежа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра науки и образования РФ Валерий Фальков заявил, что будущее - за грантовым форматом финансирования и привлечением иностранных студентов.
"Мы видим будущее за развитием грантового формата финансирования и привлечением лучших студентов из-за рубежа", - сказал он на заседании комитета по науке в Госдуме.
Фальков также отметил, что предстоит большая работа с депутатами в регионах по обновлениях 800 общежитий.
"Разработали критерии сейчас, акт соответствующий правительства на согласовании", - добавил он.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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РоссияВалерий ФальковГосдума РФМинистерство образования РФНавигатор абитуриента
 
 
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