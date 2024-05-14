https://ria.ru/20240514/falkov-1945892829.html
Фальков увидел будущее образования в грантовом формате финансирования
Фальков увидел будущее образования в грантовом формате финансирования - РИА Новости, 14.05.2024
Фальков увидел будущее образования в грантовом формате финансирования
Исполняющий обязанности министра науки и образования РФ Валерий Фальков заявил, что будущее - за грантовым форматом финансирования и привлечением иностранных... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:14
2024-05-14T15:14
2024-05-14T15:19
россия
валерий фальков
госдума рф
министерство образования рф
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра науки и образования РФ Валерий Фальков заявил, что будущее - за грантовым форматом финансирования и привлечением иностранных студентов. "Мы видим будущее за развитием грантового формата финансирования и привлечением лучших студентов из-за рубежа", - сказал он на заседании комитета по науке в Госдуме. Фальков также отметил, что предстоит большая работа с депутатами в регионах по обновлениях 800 общежитий. "Разработали критерии сейчас, акт соответствующий правительства на согласовании", - добавил он.
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россия, валерий фальков, госдума рф, министерство образования рф, навигатор абитуриента
Россия, Валерий Фальков, Госдума РФ, Министерство образования РФ, Навигатор абитуриента
Фальков увидел будущее образования в грантовом формате финансирования
Фальков: будущее образования за грантами и привлечением студентов из-за рубежа