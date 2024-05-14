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Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки - РИА Новости, 14.05.2024
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14:29 14.05.2024 (обновлено: 15:01 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/falkov-1945875545.html
Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки
Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки
ГД начала рассматривать вопрос об утверждении Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:29
2024-05-14T15:01
политика
госдума рф
россия
валерий фальков
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. ГД начала рассматривать вопрос об утверждении Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к вопросу номер 14 об утверждении Фалькова Валерия Николаевича министром науки и высшего образования Российской Федерации", - сказал он на пленарном заседании.
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политика, госдума рф, россия, валерий фальков, вячеслав володин
Политика, Госдума РФ, Россия, Валерий Фальков, Вячеслав Володин
Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки

ГД рассматривает вопрос об утверждении Фалькова на пост главы министерства науки

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
Кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. ГД начала рассматривать вопрос об утверждении Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"Переходим к вопросу номер 14 об утверждении Фалькова Валерия Николаевича министром науки и высшего образования Российской Федерации", - сказал он на пленарном заседании.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Вчера, 14:20
 
ПолитикаГосдума РФРоссияВалерий ФальковВячеслав Володин
 
 
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