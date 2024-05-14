https://ria.ru/20240514/falkov-1945875545.html

Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки

Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки

ГД начала рассматривать вопрос об утверждении Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:29

2024-05-14T14:29

2024-05-14T15:01

политика

госдума рф

россия

валерий фальков

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. ГД начала рассматривать вопрос об утверждении Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к вопросу номер 14 об утверждении Фалькова Валерия Николаевича министром науки и высшего образования Российской Федерации", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240514/siluanov-1945873256.html

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политика, госдума рф, россия, валерий фальков, вячеслав володин