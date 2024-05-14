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Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки
Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки
ГД начала рассматривать вопрос об утверждении Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:29
2024-05-14T14:29
2024-05-14T15:01
политика
госдума рф
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валерий фальков
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. ГД начала рассматривать вопрос об утверждении Валерия Фалькова на пост главы министерства науки и высшего образования РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к вопросу номер 14 об утверждении Фалькова Валерия Николаевича министром науки и высшего образования Российской Федерации", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240514/siluanov-1945873256.html
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Политика, Госдума РФ, Россия, Валерий Фальков, Вячеслав Володин
Госдума рассматривает утверждение Фалькова на пост главы министерства науки
ГД рассматривает вопрос об утверждении Фалькова на пост главы министерства науки