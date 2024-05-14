https://ria.ru/20240514/falkov-1945770585.html
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова - РИА Новости, 14.05.2024
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова на пост главы Минобрнауки. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:21
2024-05-14T08:21
2024-05-14T08:52
политика
кпрф
валерий фальков
геннадий зюганов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_0:148:3350:2032_1920x0_80_0_0_091478484345c18de22f2b354514cd8a.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова на пост главы Минобрнауки.ТЗюганов отметил, что по направлению образования много замечаний, поэтому КПРФ воздержится от голосования за Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_095e8f102b5ceba71cb8689ff7225094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кпрф, валерий фальков, геннадий зюганов
Политика, КПРФ, Валерий Фальков, Геннадий Зюганов
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова
КПРФ не будет голосовать по кандидатуре Фалькова на пост главы Минобрнауки