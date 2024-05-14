https://ria.ru/20240514/falkov-1945770585.html

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова - РИА Новости, 14.05.2024

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова на пост главы Минобрнауки. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:21

2024-05-14T08:21

2024-05-14T08:52

политика

кпрф

валерий фальков

геннадий зюганов

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова на пост главы Минобрнауки.ТЗюганов отметил, что по направлению образования много замечаний, поэтому КПРФ воздержится от голосования за Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, кпрф, валерий фальков, геннадий зюганов