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КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова - РИА Новости, 14.05.2024
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08:21 14.05.2024 (обновлено: 08:52 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/falkov-1945770585.html
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова - РИА Новости, 14.05.2024
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова на пост главы Минобрнауки. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:21
2024-05-14T08:52
политика
кпрф
валерий фальков
геннадий зюганов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова на пост главы Минобрнауки.ТЗюганов отметил, что по направлению образования много замечаний, поэтому КПРФ воздержится от голосования за Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки.
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политика, кпрф, валерий фальков, геннадий зюганов
Политика, КПРФ, Валерий Фальков, Геннадий Зюганов
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова

КПРФ не будет голосовать по кандидатуре Фалькова на пост главы Минобрнауки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия воздержится от голосования по кандидатуре Фалькова на пост главы Минобрнауки.
ТЗюганов отметил, что по направлению образования много замечаний, поэтому КПРФ воздержится от голосования за Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаКПРФВалерий ФальковГеннадий Зюганов
 
 
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