https://ria.ru/20240514/fadeev-1945795580.html
Валерия Фадеева переназначили советником президента
Валерия Фадеева переназначили советником президента - РИА Новости, 14.05.2024
Валерия Фадеева переназначили советником президента
Президент России Владимир Путин переназначил главу СПЧ Валерия Фадеева советником президента, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:02
2024-05-14T11:02
2024-05-14T11:16
политика
валерий фадеев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил главу СПЧ Валерия Фадеева советником президента, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил:.. Фадеева Валерия Александровича – советником президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/kobyakov-1945794917.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валерий фадеев, владимир путин, россия
Политика, Валерий Фадеев, Владимир Путин, Россия
Валерия Фадеева переназначили советником президента
Главу СПЧ Валерия Фадеева переназначили советником президента