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Валерия Фадеева переназначили советником президента - РИА Новости, 14.05.2024
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11:02 14.05.2024 (обновлено: 11:16 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/fadeev-1945795580.html
Валерия Фадеева переназначили советником президента
Валерия Фадеева переназначили советником президента - РИА Новости, 14.05.2024
Валерия Фадеева переназначили советником президента
Президент России Владимир Путин переназначил главу СПЧ Валерия Фадеева советником президента, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:02
2024-05-14T11:16
политика
валерий фадеев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил главу СПЧ Валерия Фадеева советником президента, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил:.. Фадеева Валерия Александровича – советником президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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политика, валерий фадеев, владимир путин, россия
Политика, Валерий Фадеев, Владимир Путин, Россия
Валерия Фадеева переназначили советником президента

Главу СПЧ Валерия Фадеева переназначили советником президента

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил главу СПЧ Валерия Фадеева советником президента, сообщается на сайте Кремля.
"Своими указами глава государства назначил:.. Фадеева Валерия Александровича – советником президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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