https://ria.ru/20240514/f-16-1945768212.html

В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся

В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся - РИА Новости, 14.05.2024

В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что игры Украины с американскими истребителями F-16 сильно ей аукнутся. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T07:33

2024-05-14T07:33

2024-05-14T07:38

в мире

украина

владимир константинов

f-16

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что игры Украины с американскими истребителями F-16 сильно ей аукнутся. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный высокопоставленный военный источник. "Все игры киевских преступников — до поры, до времени и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идёт о сохранности их собственной шкуры. Ну а в конечном счёте угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием", - сказал Константинов. По его словам, поставка Украине F-16 лишь доказывает, что бдительности терять никак нельзя. "Мы в Крыму с 2014 года имели возможность неоднократно убедиться, что эта публика готова на любую подлость, которая ей доступна и по поводу осуществления которой она уверена в своей безнаказанности. Неоднократно говорил, что они будут делать всё, что мы им позволим", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20240513/f-16-1945743771.html

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в мире, украина, владимир константинов, f-16