Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 14.05.2024 (обновлено: 07:38 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/f-16-1945768212.html
В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся
В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся - РИА Новости, 14.05.2024
В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что игры Украины с американскими истребителями F-16 сильно ей аукнутся. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T07:33
2024-05-14T07:38
в мире
украина
владимир константинов
f-16
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942538109_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_fc15bfd064daa1266eefdba81c6a246b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что игры Украины с американскими истребителями F-16 сильно ей аукнутся. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный высокопоставленный военный источник. "Все игры киевских преступников — до поры, до времени и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идёт о сохранности их собственной шкуры. Ну а в конечном счёте угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием", - сказал Константинов. По его словам, поставка Украине F-16 лишь доказывает, что бдительности терять никак нельзя. "Мы в Крыму с 2014 года имели возможность неоднократно убедиться, что эта публика готова на любую подлость, которая ей доступна и по поводу осуществления которой она уверена в своей безнаказанности. Неоднократно говорил, что они будут делать всё, что мы им позволим", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20240513/f-16-1945743771.html
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942538109_224:0:1014:593_1920x0_80_0_0_0e47d0ac6cb09a15344ad00047432589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир константинов, f-16
В мире, Украина, Владимир Константинов, F-16, Специальная военная операция на Украине
В Крыму пообещали Украине, что игры с F-16 ей сильно аукнутся

Глава парламента Крыма Константинов: игры Украины с F-16 сильно ей аукнутся

© РИА НовостиСамолет F-16
Самолет F-16
© РИА Новости
Самолет F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что игры Украины с американскими истребителями F-16 сильно ей аукнутся.
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный высокопоставленный военный источник.
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца
13 мая, 22:49
"Все игры киевских преступников — до поры, до времени и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идёт о сохранности их собственной шкуры. Ну а в конечном счёте угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием", - сказал Константинов.
По его словам, поставка Украине F-16 лишь доказывает, что бдительности терять никак нельзя.
"Мы в Крыму с 2014 года имели возможность неоднократно убедиться, что эта публика готова на любую подлость, которая ей доступна и по поводу осуществления которой она уверена в своей безнаказанности. Неоднократно говорил, что они будут делать всё, что мы им позволим", - сказал Константинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип
4 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир КонстантиновF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала