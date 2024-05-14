Европол подвергся атакам хакеров, пишут СМИ
Politico: хакеры взломали внутренние платформы Европола и украли данные
© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европол подвергся атак хакеров, взломавших внутренне платформы ведомства, а также выставивших на продажу конфиденциальные данные, сообщает издание Politico.
"Правоохранительное агентство ЕС Европол недавно пострадало от утечки данных, в результате того что хакеры проникли на внутренние платформы, подтвердило издание Politico. Хакеры разместили данные на онлайн-форуме, популярном среди киберпреступных группировок, и заявили, что продают данные, некоторые из которых, по их утверждению, являются секретными записями", - пишет издание.
Речь идет о хакерской группе IntelBroker, известной кражей конфиденциальных данных, как предполагается, они стоят за недавними взломами корпорации General Electric и кражей конфиденциальных военных файлов, принадлежащих агентству перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.
Хакеры опубликовали скриншоты внутренней платформы Европола Sirius, которая является для полиции центральным местом доступа к трансграничным электронным документам. По информации издания, также был получен доступ к платформе для аккредитованных экспертов по киберпреступности, которая, предположительно, содержит более девяти тысяч записей, включая имена сотрудников правоохранительных органов с их должностями.
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