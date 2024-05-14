https://ria.ru/20240514/evropol-1945896661.html

Европол подвергся атакам хакеров, пишут СМИ

Европол подвергся атакам хакеров, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024

Европол подвергся атакам хакеров, пишут СМИ

Европол подвергся атак хакеров, взломавших внутренне платформы ведомства, а также выставивших на продажу конфиденциальные данные, сообщает издание Politico. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:25

2024-05-14T15:25

2024-05-14T15:25

в мире

технологии

европол

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/114553/57/1145535711_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_6df1ccdae57491be765ce98c327fa86e.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европол подвергся атак хакеров, взломавших внутренне платформы ведомства, а также выставивших на продажу конфиденциальные данные, сообщает издание Politico. "Правоохранительное агентство ЕС Европол недавно пострадало от утечки данных, в результате того что хакеры проникли на внутренние платформы, подтвердило издание Politico. Хакеры разместили данные на онлайн-форуме, популярном среди киберпреступных группировок, и заявили, что продают данные, некоторые из которых, по их утверждению, являются секретными записями", - пишет издание. Речь идет о хакерской группе IntelBroker, известной кражей конфиденциальных данных, как предполагается, они стоят за недавними взломами корпорации General Electric и кражей конфиденциальных военных файлов, принадлежащих агентству перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Хакеры опубликовали скриншоты внутренней платформы Европола Sirius, которая является для полиции центральным местом доступа к трансграничным электронным документам. По информации издания, также был получен доступ к платформе для аккредитованных экспертов по киберпреступности, которая, предположительно, содержит более девяти тысяч записей, включая имена сотрудников правоохранительных органов с их должностями.

https://ria.ru/20240511/khakery-1945263843.html

https://ria.ru/20231221/khaker-1917361107.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, европол, евросоюз