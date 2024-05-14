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Европол подвергся атакам хакеров, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
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15:25 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/evropol-1945896661.html
Европол подвергся атакам хакеров, пишут СМИ
Европол подвергся атакам хакеров, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
Европол подвергся атакам хакеров, пишут СМИ
Европол подвергся атак хакеров, взломавших внутренне платформы ведомства, а также выставивших на продажу конфиденциальные данные, сообщает издание Politico. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:25
2024-05-14T15:25
в мире
технологии
европол
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европол подвергся атак хакеров, взломавших внутренне платформы ведомства, а также выставивших на продажу конфиденциальные данные, сообщает издание Politico. "Правоохранительное агентство ЕС Европол недавно пострадало от утечки данных, в результате того что хакеры проникли на внутренние платформы, подтвердило издание Politico. Хакеры разместили данные на онлайн-форуме, популярном среди киберпреступных группировок, и заявили, что продают данные, некоторые из которых, по их утверждению, являются секретными записями", - пишет издание. Речь идет о хакерской группе IntelBroker, известной кражей конфиденциальных данных, как предполагается, они стоят за недавними взломами корпорации General Electric и кражей конфиденциальных военных файлов, принадлежащих агентству перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Хакеры опубликовали скриншоты внутренней платформы Европола Sirius, которая является для полиции центральным местом доступа к трансграничным электронным документам. По информации издания, также был получен доступ к платформе для аккредитованных экспертов по киберпреступности, которая, предположительно, содержит более девяти тысяч записей, включая имена сотрудников правоохранительных органов с их должностями.
https://ria.ru/20240511/khakery-1945263843.html
https://ria.ru/20231221/khaker-1917361107.html
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в мире, технологии, европол, евросоюз
В мире, Технологии, Европол, Евросоюз
Европол подвергся атакам хакеров, пишут СМИ

Politico: хакеры взломали внутренние платформы Европола и украли данные

© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европол подвергся атак хакеров, взломавших внутренне платформы ведомства, а также выставивших на продажу конфиденциальные данные, сообщает издание Politico.
"Правоохранительное агентство ЕС Европол недавно пострадало от утечки данных, в результате того что хакеры проникли на внутренние платформы, подтвердило издание Politico. Хакеры разместили данные на онлайн-форуме, популярном среди киберпреступных группировок, и заявили, что продают данные, некоторые из которых, по их утверждению, являются секретными записями", - пишет издание.
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Речь идет о хакерской группе IntelBroker, известной кражей конфиденциальных данных, как предполагается, они стоят за недавними взломами корпорации General Electric и кражей конфиденциальных военных файлов, принадлежащих агентству перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.
Хакеры опубликовали скриншоты внутренней платформы Европола Sirius, которая является для полиции центральным местом доступа к трансграничным электронным документам. По информации издания, также был получен доступ к платформе для аккредитованных экспертов по киберпреступности, которая, предположительно, содержит более девяти тысяч записей, включая имена сотрудников правоохранительных органов с их должностями.
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