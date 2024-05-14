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"ЕвроХим" начал реализацию третьего этапа инвестпроекта в Казахстане - РИА Новости, 14.05.2024
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12:10 14.05.2024 (обновлено: 13:05 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/evrokhim-1945793982.html
"ЕвроХим" начал реализацию третьего этапа инвестпроекта в Казахстане
"ЕвроХим" начал реализацию третьего этапа инвестпроекта в Казахстане - РИА Новости, 14.05.2024
"ЕвроХим" начал реализацию третьего этапа инвестпроекта в Казахстане
Российский производитель удобрений АО "ЕвроХим" заключил в рамках третьего этапа реализации инвестпроекта в Казахстане договор с Китайской Национальной... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:10
2024-05-14T13:05
казахстан
еврохим
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский производитель удобрений АО "ЕвроХим" заключил в рамках третьего этапа реализации инвестпроекта в Казахстане договор с Китайской Национальной химико-инжиниринговой группой (CNCEC) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в городе Жанатас, сообщает "ЕвроХим".Инвестпроект реализуется в соответствии с Единой картой индустриализации Казахстана и соглашением между правительствами России и Казахстана.В рамках первого этапа уже построен и введен в эксплуатацию производственный комплекс по добыче фосфатов. Второй этап включает строительство производства серной кислоты, которое будет запущено в 2026 году. В рамках третьего этапа инвестпроекта будет построен химический комплекс, который планируется запустить в 2027 году.Объем уже осуществленных и планируемых инвестиций в проект составляет в целом более 1 миллиарда долларов."Общий объем выпускаемой продукции составит более 1 миллиона тонн минеральных удобрений и индустриальной продукции в год. Продукция нового комплекса будет востребована как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии, а также в России, Китае и европейских странах", – приводятся в сообщении слова главы "ЕвроХима" Олега Ширяева.По словам министра промышленности и строительства Казахстана Каната Шарлапаева, проект очень важен для республики."Это очень важный проект, часть большой государственной стратегии. Это большой пример кооперации, когда участвуют Республика Казахстан, Российская Федерация, Китайская Народная Республика. И для региональной продовольственной безопасности это очень большое событие", - сказал он.Как указали в компании, технология, применяемая на новом предприятии, позволяет исключить обычные для такого производства отходы в виде фосфогипса, заменив их экологически чистым синтетическим гипсом и хлоридом кальция, используемым для производства строительных материалов и в качестве реагентов для дорожной, угольной и нефтяной промышленности.Как отметил промышленный эксперт Леонид Хазанов, Казахстан входит в число основных агропромышленных стран Евразии. В то же время, по его словам, уровень плодородия его сельскохозяйственных земель за последние 30-35 лет снизился из-за недостаточного внесения в них минеральных удобрений."Проект "ЕвроХима" сыграет большую роль в развитии агропромышленного комплекса Казахстана. Богатая руда Каратауского бассейна будет способствовать высокому качеству производимых удобрений, а высокотехнологичная продукция химкомплекса "ЕвроХима" поможет закрыть все потребности Казахстана в них. Запуск предприятия создаст хорошие возможности для увеличения экспортного и, в целом, экономического потенциала дружественного нам Казахстана", - сказал Хазанов РИА Новости.
https://ria.ru/20240410/evrokhim-1939034273.html
https://ria.ru/20240320/investirovanie-1934483694.html
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казахстан, еврохим
Казахстан, ЕвроХим

"ЕвроХим" начал реализацию третьего этапа инвестпроекта в Казахстане

© Фото : "ЕвроХим" Подписание договора компанией "ЕвроХим" с Китайской Национальной химико-инжиниринговой группой (CNCEC) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в городе Жанатас
Подписание договора компанией ЕвроХим с Китайской Национальной химико-инжиниринговой группой (CNCEC) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в городе Жанатас - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : "ЕвроХим"
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский производитель удобрений АО "ЕвроХим" заключил в рамках третьего этапа реализации инвестпроекта в Казахстане договор с Китайской Национальной химико-инжиниринговой группой (CNCEC) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в городе Жанатас, сообщает "ЕвроХим".
Инвестпроект реализуется в соответствии с Единой картой индустриализации Казахстана и соглашением между правительствами России и Казахстана.
© Фото : "ЕвроХим"Сотрудники "ЕвроХим"
Сотрудники ЕвроХим - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : "ЕвроХим"
Сотрудники "ЕвроХим"
В рамках первого этапа уже построен и введен в эксплуатацию производственный комплекс по добыче фосфатов. Второй этап включает строительство производства серной кислоты, которое будет запущено в 2026 году. В рамках третьего этапа инвестпроекта будет построен химический комплекс, который планируется запустить в 2027 году.
Объем уже осуществленных и планируемых инвестиций в проект составляет в целом более 1 миллиарда долларов.
"Общий объем выпускаемой продукции составит более 1 миллиона тонн минеральных удобрений и индустриальной продукции в год. Продукция нового комплекса будет востребована как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии, а также в России, Китае и европейских странах", – приводятся в сообщении слова главы "ЕвроХима" Олега Ширяева.
© Фото : "ЕвроХим""ЕвроХим"
ЕвроХим - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : "ЕвроХим"
"ЕвроХим"
По словам министра промышленности и строительства Казахстана Каната Шарлапаева, проект очень важен для республики.
"Это очень важный проект, часть большой государственной стратегии. Это большой пример кооперации, когда участвуют Республика Казахстан, Российская Федерация, Китайская Народная Республика. И для региональной продовольственной безопасности это очень большое событие", - сказал он.
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Как указали в компании, технология, применяемая на новом предприятии, позволяет исключить обычные для такого производства отходы в виде фосфогипса, заменив их экологически чистым синтетическим гипсом и хлоридом кальция, используемым для производства строительных материалов и в качестве реагентов для дорожной, угольной и нефтяной промышленности.
Как отметил промышленный эксперт Леонид Хазанов, Казахстан входит в число основных агропромышленных стран Евразии. В то же время, по его словам, уровень плодородия его сельскохозяйственных земель за последние 30-35 лет снизился из-за недостаточного внесения в них минеральных удобрений.
"Проект "ЕвроХима" сыграет большую роль в развитии агропромышленного комплекса Казахстана. Богатая руда Каратауского бассейна будет способствовать высокому качеству производимых удобрений, а высокотехнологичная продукция химкомплекса "ЕвроХима" поможет закрыть все потребности Казахстана в них. Запуск предприятия создаст хорошие возможности для увеличения экспортного и, в целом, экономического потенциала дружественного нам Казахстана", - сказал Хазанов РИА Новости.
Генеральный директор компании ЕвроХим Олег Ширяев
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