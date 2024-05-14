https://ria.ru/20240514/evrokhim-1945793982.html

"ЕвроХим" начал реализацию третьего этапа инвестпроекта в Казахстане

"ЕвроХим" начал реализацию третьего этапа инвестпроекта в Казахстане - РИА Новости, 14.05.2024

"ЕвроХим" начал реализацию третьего этапа инвестпроекта в Казахстане

Российский производитель удобрений АО "ЕвроХим" заключил в рамках третьего этапа реализации инвестпроекта в Казахстане договор с Китайской Национальной... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:10

2024-05-14T12:10

2024-05-14T13:05

казахстан

еврохим

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский производитель удобрений АО "ЕвроХим" заключил в рамках третьего этапа реализации инвестпроекта в Казахстане договор с Китайской Национальной химико-инжиниринговой группой (CNCEC) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в городе Жанатас, сообщает "ЕвроХим".Инвестпроект реализуется в соответствии с Единой картой индустриализации Казахстана и соглашением между правительствами России и Казахстана.В рамках первого этапа уже построен и введен в эксплуатацию производственный комплекс по добыче фосфатов. Второй этап включает строительство производства серной кислоты, которое будет запущено в 2026 году. В рамках третьего этапа инвестпроекта будет построен химический комплекс, который планируется запустить в 2027 году.Объем уже осуществленных и планируемых инвестиций в проект составляет в целом более 1 миллиарда долларов."Общий объем выпускаемой продукции составит более 1 миллиона тонн минеральных удобрений и индустриальной продукции в год. Продукция нового комплекса будет востребована как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии, а также в России, Китае и европейских странах", – приводятся в сообщении слова главы "ЕвроХима" Олега Ширяева.По словам министра промышленности и строительства Казахстана Каната Шарлапаева, проект очень важен для республики."Это очень важный проект, часть большой государственной стратегии. Это большой пример кооперации, когда участвуют Республика Казахстан, Российская Федерация, Китайская Народная Республика. И для региональной продовольственной безопасности это очень большое событие", - сказал он.Как указали в компании, технология, применяемая на новом предприятии, позволяет исключить обычные для такого производства отходы в виде фосфогипса, заменив их экологически чистым синтетическим гипсом и хлоридом кальция, используемым для производства строительных материалов и в качестве реагентов для дорожной, угольной и нефтяной промышленности.Как отметил промышленный эксперт Леонид Хазанов, Казахстан входит в число основных агропромышленных стран Евразии. В то же время, по его словам, уровень плодородия его сельскохозяйственных земель за последние 30-35 лет снизился из-за недостаточного внесения в них минеральных удобрений."Проект "ЕвроХима" сыграет большую роль в развитии агропромышленного комплекса Казахстана. Богатая руда Каратауского бассейна будет способствовать высокому качеству производимых удобрений, а высокотехнологичная продукция химкомплекса "ЕвроХима" поможет закрыть все потребности Казахстана в них. Запуск предприятия создаст хорошие возможности для увеличения экспортного и, в целом, экономического потенциала дружественного нам Казахстана", - сказал Хазанов РИА Новости.

https://ria.ru/20240410/evrokhim-1939034273.html

https://ria.ru/20240320/investirovanie-1934483694.html

казахстан

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казахстан, еврохим