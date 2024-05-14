https://ria.ru/20240514/estoniya-1945904450.html

В Эстонии во время учений стран НАТО упал беспилотник

В Эстонии во время учений стран НАТО упал беспилотник - РИА Новости, 14.05.2024

В Эстонии во время учений стран НАТО упал беспилотник

Беспилотник упал во время военных учений "Весенний шторм" в Эстонии, в которых принимают участие ряд стран НАТО, и вызвал ландшафтный пожар, сообщает во вторник РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:42

2024-05-14T15:42

2024-05-14T15:42

в мире

эстония

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830737520_313:0:2462:1209_1920x0_80_0_0_d8d0c6bc6cb768fcf756efe2e8f10d59.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Беспилотник упал во время военных учений "Весенний шторм" в Эстонии, в которых принимают участие ряд стран НАТО, и вызвал ландшафтный пожар, сообщает во вторник издание Postimees. "Позавчера вечером в ... волости Саарде во время крупных учений "Весенний шторм" упал дрон, в результате чего возник ландшафтный пожар, на тушение которого ушло полтора часа", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что беспилотник, в котором было около шести литров бензина, воспламенился при падении и вызвал пожар, распространившийся на площадь около 50 квадратных метров. Масштабные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие около 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, проходят в Эстонии с 6 по 17 мая. Они являются крупнейшими учениями эстонских сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. По данным эстонской телерадиовещательной компании ERR, в этом году учения "Весенний шторм" впервые привлекают местное население в целью повышения осведомленности об опасностях. Маневры затронут и участников дорожного движения.

https://ria.ru/20240514/estoniya-1945883627.html

https://ria.ru/20240112/vertolet-1920868109.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, нато