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В Эстонии во время учений стран НАТО упал беспилотник - РИА Новости, 14.05.2024
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15:42 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/estoniya-1945904450.html
В Эстонии во время учений стран НАТО упал беспилотник
В Эстонии во время учений стран НАТО упал беспилотник - РИА Новости, 14.05.2024
В Эстонии во время учений стран НАТО упал беспилотник
Беспилотник упал во время военных учений "Весенний шторм" в Эстонии, в которых принимают участие ряд стран НАТО, и вызвал ландшафтный пожар, сообщает во вторник РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:42
2024-05-14T15:42
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Беспилотник упал во время военных учений "Весенний шторм" в Эстонии, в которых принимают участие ряд стран НАТО, и вызвал ландшафтный пожар, сообщает во вторник издание Postimees. "Позавчера вечером в ... волости Саарде во время крупных учений "Весенний шторм" упал дрон, в результате чего возник ландшафтный пожар, на тушение которого ушло полтора часа", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что беспилотник, в котором было около шести литров бензина, воспламенился при падении и вызвал пожар, распространившийся на площадь около 50 квадратных метров. Масштабные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие около 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, проходят в Эстонии с 6 по 17 мая. Они являются крупнейшими учениями эстонских сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. По данным эстонской телерадиовещательной компании ERR, в этом году учения "Весенний шторм" впервые привлекают местное население в целью повышения осведомленности об опасностях. Маневры затронут и участников дорожного движения.
https://ria.ru/20240514/estoniya-1945883627.html
https://ria.ru/20240112/vertolet-1920868109.html
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в мире, эстония, нато
В мире, Эстония, НАТО
В Эстонии во время учений стран НАТО упал беспилотник

В Эстонии во время учений стран НАТО дрон упал и вызвал ландшафтный пожар

© AP Photo / Sergei StepanovБританские военнослужащие во время учений в Эстонии
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Sergei Stepanov
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Беспилотник упал во время военных учений "Весенний шторм" в Эстонии, в которых принимают участие ряд стран НАТО, и вызвал ландшафтный пожар, сообщает во вторник издание Postimees.
"Позавчера вечером в ... волости Саарде во время крупных учений "Весенний шторм" упал дрон, в результате чего возник ландшафтный пожар, на тушение которого ушло полтора часа", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что беспилотник, в котором было около шести литров бензина, воспламенился при падении и вызвал пожар, распространившийся на площадь около 50 квадратных метров.
Масштабные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие около 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, проходят в Эстонии с 6 по 17 мая. Они являются крупнейшими учениями эстонских сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.
По данным эстонской телерадиовещательной компании ERR, в этом году учения "Весенний шторм" впервые привлекают местное население в целью повышения осведомленности об опасностях. Маневры затронут и участников дорожного движения.
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