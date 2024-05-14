Росавиация опровергла информацию о спрямлении рейсов на юге страны
Росавиация опровергла данные о спрямлении рейсов в обмен на полеты в Элисту
Самолет . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Росавиация опровергла информацию о том, что за рейсы в столицу Калмыкии Элисту российские авиакомпании могут получить возможность спрямить маршруты на юге России, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
Ранее во вторник "Коммерсант" написал, что запустившие рейсы в Элисту авиакомпании могут получить разрешение на спрямление маршрутов в южной части РФ, закрытой для перелетов с 2022 года. Полеты в Элисту пока анонсировали "Аэрофлот" и Red Wings.
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"Приведенная Вами информация не соответствует действительности. У аэропорта Элисты хороший потенциал для роста на фоне развития внутреннего туризма в Калмыкии. Поэтому авиакомпании приняли решение летать в Элисту. Пока из московского региона – до временного закрытия элистинского аэропорта направление в столицу России пользовалось у пассажиров повышенным спросом", - сказали в Росавиации.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно были ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Решение об открытии международного аэропорта Элисты было принято в конце апреля. Возможность безопасного выполнения полетов в Элисту была подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, сообщал кабмин РФ. Первый рейс из аэропорта Элисты состоится 28 мая.
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