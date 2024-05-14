Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Дюмина своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 14.05.2024 (обновлено: 11:13 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/dyumin-1945793029.html
Путин назначил Дюмина своим помощником
Путин назначил Дюмина своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Дюмина своим помощником
Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:56
2024-05-14T11:13
политика
россия
тульская область
алексей дюмин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929174493_0:40:3018:1738_1920x0_80_0_0_0d5b5a87fd50f718182f1418de8ee01c.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, сообщается на сайте Кремля."Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/putin-1945792404.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929174493_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_776dede1304d6fee78df3b30abd9a0ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, тульская область, алексей дюмин, владимир путин
Политика, Россия, Тульская область, Алексей Дюмин, Владимир Путин
Путин назначил Дюмина своим помощником

Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, сообщается на сайте Кремля.
"Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин назначил новый состав администрации президента
Вчера, 10:53
 
ПолитикаРоссияТульская областьАлексей ДюминВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала