https://ria.ru/20240514/dyumin-1945793029.html

Путин назначил Дюмина своим помощником

Путин назначил Дюмина своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024

Путин назначил Дюмина своим помощником

Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:56

2024-05-14T10:56

2024-05-14T11:13

политика

россия

тульская область

алексей дюмин

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, сообщается на сайте Кремля."Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/putin-1945792404.html

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тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, тульская область, алексей дюмин, владимир путин