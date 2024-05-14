https://ria.ru/20240514/dyumin-1945793029.html
Путин назначил Дюмина своим помощником
Путин назначил Дюмина своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Дюмина своим помощником
Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:56
2024-05-14T10:56
2024-05-14T11:13
политика
россия
тульская область
алексей дюмин
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, сообщается на сайте Кремля."Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/putin-1945792404.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, тульская область, алексей дюмин, владимир путин
Политика, Россия, Тульская область, Алексей Дюмин, Владимир Путин
Путин назначил Дюмина своим помощником
Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора