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Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят - РИА Новости, 14.05.2024
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12:49 14.05.2024 (обновлено: 14:30 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/dom-1945839209.html
Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят
Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят - РИА Новости, 14.05.2024
Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят
Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде принято решение восстанавливать на этом месте, окончательное решение будет принято после обследования... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:49
2024-05-14T14:30
белгород
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде принято решение восстанавливать на этом месте, окончательное решение будет принято после обследования фундамента, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков."Дом принято решение восстанавливать на этом месте. Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и (будет) проведено обследование фундамента. Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома. Он будет… восстановлен по тому же проекту, по которому был построен", - сказал Гладков.Он уточнил, что изучение проекта здания показало, что оно состоит из нескольких близко стоящих домов, что "в какой-то части облегчает… восстановительную работу". Со среды начнется разбор двух подъездов, это 89 квартир.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
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белгород, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Происшествия
Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят

Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят на том же месте

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОбстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде принято решение восстанавливать на этом месте, окончательное решение будет принято после обследования фундамента, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.
"Дом принято решение восстанавливать на этом месте. Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и (будет) проведено обследование фундамента. Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома. Он будет… восстановлен по тому же проекту, по которому был построен", - сказал Гладков.
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Он уточнил, что изучение проекта здания показало, что оно состоит из нескольких близко стоящих домов, что "в какой-то части облегчает… восстановительную работу". Со среды начнется разбор двух подъездов, это 89 квартир.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 16 человек.
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