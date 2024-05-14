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Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов - РИА Новости, 14.05.2024
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08:00 14.05.2024 (обновлено: 08:07 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/dolg-1945691466.html
Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов
Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов - РИА Новости, 14.05.2024
Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов
Глобальный долг в три раза превысил общий ВВП. Экономисты предупреждают об опасных последствиях. Россия же входит в очень короткий список стран с минимальными... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:00
2024-05-14T08:07
экономика
сша
россия
китай
мвф
оэср
центральный банк рф (цб рф)
институт международных финансов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Глобальный долг в три раза превысил общий ВВП. Экономисты предупреждают об опасных последствиях. Россия же входит в очень короткий список стран с минимальными заимствованиями. И это дает некоторые преимущества.Кто в лидерахКак следует из отчета, опубликованного Институтом международных финансов (IIF), установлен очередной антирекорд: 315 триллионов долларов мирового долга, что соответствует 333% глобального ВВП. Прибавка в первом квартале — 1,3 триллиона.На этот раз основной вклад внесли развивающиеся экономики: Китай, Индия и Мексика. Главная причина — очень высокие государственные расходы.Так, в КНР — кризис в сфере недвижимости, угрожающий замедлить экономический рост на годы. В Дели тратят миллиарды на борьбу со стихийными бедствиями. По оценкам (МВФ), к концу десятилетия долг Индии превысит ВВП страны.На развитых рынках больше всего прирост в США, Японии, Ирландии и Канаде.Стоимость заимствованийЭто чревато в первую очередь удорожанием заимствований по всему миру, что еще сильнее затруднит их обслуживание. Так, по подсчетам IIF, Японии в ближайшие два года придется тратить на это порядка двух процентов бюджета, США — 12 (сейчас — восемь).Опасность еще и в том, что возможности рефинансирования сужаются. А долговой кризис в Греции привел к резкому обострению социальных проблем в стране, напоминает Евгений Шатов, партнер Capital Lab."В зоне особого риска — Ливан, Суринам, Замбия, Шри-Ланка. Там уже фактически дефолт. Большие проблемы у Аргентины, Сальвадора, Ганы, Туниса, Египта, Намибии, Эфиопии, Бахрейна, Пакистана. Что касается Европы, то не лучшим образом дела обстоят в Греции, Италии, Испании", — перечисляет заместитель генерального директора mntlab Вадим Тымчик."Долговая спираль"В последние десять лет госдолг в развивающихся странах рос быстрее, чем в развитых. Но все равно основное бремя приходится на ОЭСР — 54 триллиона (данные на конец 2023-го). Это на 30 триллионов больше, чем в экономический кризис 2008-го. И на 34 триллиона назанимали США.В МВФ отмечают: расходы Вашингтона на обслуживание долга "вызывают озабоченность" и "не соответствуют долгосрочной финансовой устойчивости". Действительно, почти триллион в год.А там выпускают все новые облигации, в частности, для покрытия бюджетного дефицита, который достиг 828 миллиардов. Больше было только в ковидном 2021-м.В итоге, указывает Евгений Шатов, экономика попадает в ловушку, так называемую долговую спираль.С Китаем тоже сложности, но по другим причинам. Если в США основная проблема — инфляция, увеличивающая затраты на финансирование, то в КНР обратная ситуация. Дефляция плюс кризис в сфере недвижимости — это серьезный экономический тормоз, говорит Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.Безопасный уровеньРоссия входит в число стран с самым низким и безопасным уровнем долга — по информации ЦБ, 20,9 триллиона рублей, всего 17% ВВП. Это на пользу экономике.&quot;Усиливается устойчивость — меньше зависимость от внешних кредиторов. Повышается инвестиционная привлекательность, а государство получает возможность в случае необходимости резко нарастить долг для реализации крупных проектов, в том числе в социальной сфере. Кроме того, нивелируется фактор возможного ослабления национальной валюты&quot;, — поясняет Евгений Шатов.Занимать на внешних рынках теперь — из-за санкций — намного сложнее, однако хватает собственных доходов бюджета, а также средств ФНБ.В Минфине намерены поднять госдолг до 29,94 триллиона рублей к 2026-му. И главным образом за счет внутренних заимствований (82%). То есть, подчеркивают экономисты, беспокоиться не о чем.
https://ria.ru/20240503/gosdolg-1943768516.html
https://ria.ru/20240426/gosdolg-1942269569.html
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сша
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экономика, сша, россия, китай, мвф, оэср, центральный банк рф (цб рф), институт международных финансов
Экономика, США, Россия, Китай, МВФ, ОЭСР, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Институт международных финансов
Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов

Экономист Шатов: низкий госдолг дает России существенное преимущество

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкТрейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Брайан Смит
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Глобальный долг в три раза превысил общий ВВП. Экономисты предупреждают об опасных последствиях. Россия же входит в очень короткий список стран с минимальными заимствованиями. И это дает некоторые преимущества.

Кто в лидерах

Как следует из отчета, опубликованного Институтом международных финансов (IIF), установлен очередной антирекорд: 315 триллионов долларов мирового долга, что соответствует 333% глобального ВВП. Прибавка в первом квартале — 1,3 триллиона.
На этот раз основной вклад внесли развивающиеся экономики: Китай, Индия и Мексика. Главная причина — очень высокие государственные расходы.
Так, в КНР — кризис в сфере недвижимости, угрожающий замедлить экономический рост на годы. В Дели тратят миллиарды на борьбу со стихийными бедствиями. По оценкам (МВФ), к концу десятилетия долг Индии превысит ВВП страны.
На развитых рынках больше всего прирост в США, Японии, Ирландии и Канаде.
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Стоимость заимствований

Это чревато в первую очередь удорожанием заимствований по всему миру, что еще сильнее затруднит их обслуживание.
Так, по подсчетам IIF, Японии в ближайшие два года придется тратить на это порядка двух процентов бюджета, США — 12 (сейчас — восемь).
Опасность еще и в том, что возможности рефинансирования сужаются. А долговой кризис в Греции привел к резкому обострению социальных проблем в стране, напоминает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
"В зоне особого риска — Ливан, Суринам, Замбия, Шри-Ланка. Там уже фактически дефолт. Большие проблемы у Аргентины, Сальвадора, Ганы, Туниса, Египта, Намибии, Эфиопии, Бахрейна, Пакистана. Что касается Европы, то не лучшим образом дела обстоят в Греции, Италии, Испании", — перечисляет заместитель генерального директора mntlab Вадим Тымчик.
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Байден забыл о долгах и "пробил" бюджет США
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"Долговая спираль"

В последние десять лет госдолг в развивающихся странах рос быстрее, чем в развитых. Но все равно основное бремя приходится на ОЭСР — 54 триллиона (данные на конец 2023-го). Это на 30 триллионов больше, чем в экономический кризис 2008-го. И на 34 триллиона назанимали США.
В МВФ отмечают: расходы Вашингтона на обслуживание долга "вызывают озабоченность" и "не соответствуют долгосрочной финансовой устойчивости". Действительно, почти триллион в год.
«

А там выпускают все новые облигации, в частности, для покрытия бюджетного дефицита, который достиг 828 миллиардов. Больше было только в ковидном 2021-м.

В итоге, указывает Евгений Шатов, экономика попадает в ловушку, так называемую долговую спираль.
С Китаем тоже сложности, но по другим причинам. Если в США основная проблема — инфляция, увеличивающая затраты на финансирование, то в КНР обратная ситуация. Дефляция плюс кризис в сфере недвижимости — это серьезный экономический тормоз, говорит Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.
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Безопасный уровень

Россия входит в число стран с самым низким и безопасным уровнем долга — по информации ЦБ, 20,9 триллиона рублей, всего 17% ВВП. Это на пользу экономике.
«

"Усиливается устойчивость — меньше зависимость от внешних кредиторов. Повышается инвестиционная привлекательность, а государство получает возможность в случае необходимости резко нарастить долг для реализации крупных проектов, в том числе в социальной сфере. Кроме того, нивелируется фактор возможного ослабления национальной валюты", — поясняет Евгений Шатов.

Занимать на внешних рынках теперь — из-за санкций — намного сложнее, однако хватает собственных доходов бюджета, а также средств ФНБ.
В Минфине намерены поднять госдолг до 29,94 триллиона рублей к 2026-му. И главным образом за счет внутренних заимствований (82%). То есть, подчеркивают экономисты, беспокоиться не о чем.
 
ЭкономикаСШАРоссияКитайМВФОЭСРЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Институт международных финансов
 
 
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