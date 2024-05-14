https://ria.ru/20240514/dolg-1945691466.html

Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов

Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов - РИА Новости, 14.05.2024

Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов

Глобальный долг в три раза превысил общий ВВП. Экономисты предупреждают об опасных последствиях. Россия же входит в очень короткий список стран с минимальными... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:00

2024-05-14T08:00

2024-05-14T08:07

экономика

сша

россия

китай

мвф

оэср

центральный банк рф (цб рф)

институт международных финансов

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Глобальный долг в три раза превысил общий ВВП. Экономисты предупреждают об опасных последствиях. Россия же входит в очень короткий список стран с минимальными заимствованиями. И это дает некоторые преимущества.Кто в лидерахКак следует из отчета, опубликованного Институтом международных финансов (IIF), установлен очередной антирекорд: 315 триллионов долларов мирового долга, что соответствует 333% глобального ВВП. Прибавка в первом квартале — 1,3 триллиона.На этот раз основной вклад внесли развивающиеся экономики: Китай, Индия и Мексика. Главная причина — очень высокие государственные расходы.Так, в КНР — кризис в сфере недвижимости, угрожающий замедлить экономический рост на годы. В Дели тратят миллиарды на борьбу со стихийными бедствиями. По оценкам (МВФ), к концу десятилетия долг Индии превысит ВВП страны.На развитых рынках больше всего прирост в США, Японии, Ирландии и Канаде.Стоимость заимствованийЭто чревато в первую очередь удорожанием заимствований по всему миру, что еще сильнее затруднит их обслуживание. Так, по подсчетам IIF, Японии в ближайшие два года придется тратить на это порядка двух процентов бюджета, США — 12 (сейчас — восемь).Опасность еще и в том, что возможности рефинансирования сужаются. А долговой кризис в Греции привел к резкому обострению социальных проблем в стране, напоминает Евгений Шатов, партнер Capital Lab."В зоне особого риска — Ливан, Суринам, Замбия, Шри-Ланка. Там уже фактически дефолт. Большие проблемы у Аргентины, Сальвадора, Ганы, Туниса, Египта, Намибии, Эфиопии, Бахрейна, Пакистана. Что касается Европы, то не лучшим образом дела обстоят в Греции, Италии, Испании", — перечисляет заместитель генерального директора mntlab Вадим Тымчик."Долговая спираль"В последние десять лет госдолг в развивающихся странах рос быстрее, чем в развитых. Но все равно основное бремя приходится на ОЭСР — 54 триллиона (данные на конец 2023-го). Это на 30 триллионов больше, чем в экономический кризис 2008-го. И на 34 триллиона назанимали США.В МВФ отмечают: расходы Вашингтона на обслуживание долга "вызывают озабоченность" и "не соответствуют долгосрочной финансовой устойчивости". Действительно, почти триллион в год.А там выпускают все новые облигации, в частности, для покрытия бюджетного дефицита, который достиг 828 миллиардов. Больше было только в ковидном 2021-м.В итоге, указывает Евгений Шатов, экономика попадает в ловушку, так называемую долговую спираль.С Китаем тоже сложности, но по другим причинам. Если в США основная проблема — инфляция, увеличивающая затраты на финансирование, то в КНР обратная ситуация. Дефляция плюс кризис в сфере недвижимости — это серьезный экономический тормоз, говорит Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.Безопасный уровеньРоссия входит в число стран с самым низким и безопасным уровнем долга — по информации ЦБ, 20,9 триллиона рублей, всего 17% ВВП. Это на пользу экономике."Усиливается устойчивость — меньше зависимость от внешних кредиторов. Повышается инвестиционная привлекательность, а государство получает возможность в случае необходимости резко нарастить долг для реализации крупных проектов, в том числе в социальной сфере. Кроме того, нивелируется фактор возможного ослабления национальной валюты", — поясняет Евгений Шатов.Занимать на внешних рынках теперь — из-за санкций — намного сложнее, однако хватает собственных доходов бюджета, а также средств ФНБ.В Минфине намерены поднять госдолг до 29,94 триллиона рублей к 2026-му. И главным образом за счет внутренних заимствований (82%). То есть, подчеркивают экономисты, беспокоиться не о чем.

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https://ria.ru/20240426/gosdolg-1942269569.html

https://ria.ru/20240408/dolg-1938124947.html

сша

россия

китай

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экономика, сша, россия, китай, мвф, оэср, центральный банк рф (цб рф), институт международных финансов