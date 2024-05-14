https://ria.ru/20240514/dnepropetrovsk-1945749437.html
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв произошел в Днепропетровске (украинское название - Днепр), где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:02
2024-05-14T00:02
2024-05-14T00:02
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в Днепропетровске (украинское название - Днепр), где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. "Сообщают о взрыве в Днепре", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html
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В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Днепропетровске на фоне тревоги прогремел взрыв