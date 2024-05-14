https://ria.ru/20240514/dnepropetrovsk-1945749437.html

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2024

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв произошел в Днепропетровске (украинское название - Днепр), где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:02

2024-05-14T00:02

2024-05-14T00:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

днепропетровск

днепр (город)

дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в Днепропетровске (украинское название - Днепр), где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. "Сообщают о взрыве в Днепре", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html

https://ria.ru/20240108/dnepropetrovsk-1920115863.html

россия

днепропетровск

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, днепропетровск, днепр (город), дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины