https://ria.ru/20240514/detsady-1945973140.html

В Петербурге отменят плату за государственные детсады

В Петербурге отменят плату за государственные детсады - РИА Новости, 14.05.2024

В Петербурге отменят плату за государственные детсады

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах отменить плату за пребывание детей в государственных детских садах с 1 сентября. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:31

2024-05-14T18:31

2024-05-14T18:51

общество

санкт-петербург

александр беглов

образование

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах отменить плату за пребывание детей в государственных детских садах с 1 сентября. Беглов во вторник выступил с отчетом о работе городского правительства на выездном заседании заксобрания Петербурга, а затем ответил на вопросы депутатов. "Я предлагаю с 1 сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад. Городские детские сады в нашем городе с 1 сентября будут бесплатными", - сказал он. Согласно материалам на сайте городского правительства, в Петербурге проживает более 615 тысяч семей, в которых воспитывается более 930 тысяч детей. В последние годы растет количество многодетных семей.

https://ria.ru/20240426/pokazateli-1942574126.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, образование, россия