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В Петербурге отменят плату за государственные детсады - РИА Новости, 14.05.2024
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18:31 14.05.2024 (обновлено: 18:51 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/detsady-1945973140.html
В Петербурге отменят плату за государственные детсады
В Петербурге отменят плату за государственные детсады - РИА Новости, 14.05.2024
В Петербурге отменят плату за государственные детсады
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах отменить плату за пребывание детей в государственных детских садах с 1 сентября. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:31
2024-05-14T18:51
общество
санкт-петербург
александр беглов
образование
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах отменить плату за пребывание детей в государственных детских садах с 1 сентября. Беглов во вторник выступил с отчетом о работе городского правительства на выездном заседании заксобрания Петербурга, а затем ответил на вопросы депутатов. "Я предлагаю с 1 сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад. Городские детские сады в нашем городе с 1 сентября будут бесплатными", - сказал он. Согласно материалам на сайте городского правительства, в Петербурге проживает более 615 тысяч семей, в которых воспитывается более 930 тысяч детей. В последние годы растет количество многодетных семей.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, образование, россия
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Образование, Россия
В Петербурге отменят плату за государственные детсады

Беглов сообщил о планах отменить плату за государственные детсады с 1 сентября

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах отменить плату за пребывание детей в государственных детских садах с 1 сентября.
Беглов во вторник выступил с отчетом о работе городского правительства на выездном заседании заксобрания Петербурга, а затем ответил на вопросы депутатов.
"Я предлагаю с 1 сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад. Городские детские сады в нашем городе с 1 сентября будут бесплатными", - сказал он.
Согласно материалам на сайте городского правительства, в Петербурге проживает более 615 тысяч семей, в которых воспитывается более 930 тысяч детей. В последние годы растет количество многодетных семей.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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