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Экс-депутат Рады намерен инициировать трибунал по преступлениям стран НАТО - РИА Новости, 14.05.2024
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11:09 14.05.2024 (обновлено: 11:40 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/derkach-1945798642.html
Экс-депутат Рады намерен инициировать трибунал по преступлениям стран НАТО
Экс-депутат Рады намерен инициировать трибунал по преступлениям стран НАТО - РИА Новости, 14.05.2024
Экс-депутат Рады намерен инициировать трибунал по преступлениям стран НАТО
Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил, что намерен инициировать международный трибунал по преступлениям стран НАТО РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:09
2024-05-14T11:40
в мире
нато
россия
андрей деркач
дарья дугина
сербия
владлен татарский
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил, что намерен инициировать международный трибунал по преступлениям стран НАТО"У нас достаточно большой объем работы на сегодняшний день есть… У нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой. Это может быть в разных формах. Сначала это может быть создание международного реестра террористов и спонсоров терроризма, международного реестра ущерба от деятельности стран НАТО… Это (пострадавшие стороны – ред.) и Сербия, и Афганистан, Ирак, страны Северной Африки, Сирия… Это миллионы людей, которые пострадали от деятельности НАТО", - сказал Деркач в интервью белорусскому госагентству Белта.По словам экс-депутата, идет создание базы для "проведения справедливого международного правового разбирательства по расследованию фактов терроризма, военных преступлений, коррупции, преступлений против свободы слова, прав человека членами НАТО... подрыва авторитета государств в мировом сообществе и прямых угроз безопасности отдельных государств и целых регионов". Он отметил, что предстоит "вписать" такой международный трибунал в национальное и международное законодательство.Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
https://ria.ru/20240508/krym-1944803705.html
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в мире, нато, россия, андрей деркач, дарья дугина, сербия, владлен татарский, госдума рф, афганистан
В мире, НАТО, Россия, Андрей Деркач, Дарья Дугина, Сербия, Владлен Татарский, Госдума РФ, Афганистан
Экс-депутат Рады намерен инициировать трибунал по преступлениям стран НАТО

Деркач намерен инициировать международный трибунал по преступлениям стран НАТО

CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей ДеркачАндрей Деркач
Андрей Деркач - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей Деркач
Андрей Деркач. Архивное фото
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил, что намерен инициировать международный трибунал по преступлениям стран НАТО
«
"У нас достаточно большой объем работы на сегодняшний день есть… У нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой. Это может быть в разных формах. Сначала это может быть создание международного реестра террористов и спонсоров терроризма, международного реестра ущерба от деятельности стран НАТО… Это (пострадавшие стороны – ред.) и Сербия, и Афганистан, Ирак, страны Северной Африки, Сирия… Это миллионы людей, которые пострадали от деятельности НАТО", - сказал Деркач в интервью белорусскому госагентству Белта.
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8 мая, 20:08
По словам экс-депутата, идет создание базы для "проведения справедливого международного правового разбирательства по расследованию фактов терроризма, военных преступлений, коррупции, преступлений против свободы слова, прав человека членами НАТО... подрыва авторитета государств в мировом сообществе и прямых угроз безопасности отдельных государств и целых регионов". Он отметил, что предстоит "вписать" такой международный трибунал в национальное и международное законодательство.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
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В миреНАТОРоссияАндрей ДеркачДарья ДугинаСербияВладлен ТатарскийГосдума РФАфганистан
 
 
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