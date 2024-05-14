Экс-депутат Рады намерен инициировать трибунал по преступлениям стран НАТО
Деркач намерен инициировать международный трибунал по преступлениям стран НАТО
Андрей Деркач. Архивное фото
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил, что намерен инициировать международный трибунал по преступлениям стран НАТО
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"У нас достаточно большой объем работы на сегодняшний день есть… У нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой. Это может быть в разных формах. Сначала это может быть создание международного реестра террористов и спонсоров терроризма, международного реестра ущерба от деятельности стран НАТО… Это (пострадавшие стороны – ред.) и Сербия, и Афганистан, Ирак, страны Северной Африки, Сирия… Это миллионы людей, которые пострадали от деятельности НАТО", - сказал Деркач в интервью белорусскому госагентству Белта.
По словам экс-депутата, идет создание базы для "проведения справедливого международного правового разбирательства по расследованию фактов терроризма, военных преступлений, коррупции, преступлений против свободы слова, прав человека членами НАТО... подрыва авторитета государств в мировом сообществе и прямых угроз безопасности отдельных государств и целых регионов". Он отметил, что предстоит "вписать" такой международный трибунал в национальное и международное законодательство.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.