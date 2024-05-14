https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах

В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах - РИА Новости, 14.05.2024

В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах

Депутаты из оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах, трансляцию ведут... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:05

2024-05-14T12:05

2024-05-14T21:07

грузия

протесты в грузии против закона об иноагентах

в мире

обсуждение закона об иноагентах в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 мая - РИА Новости. Депутаты из оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах, трансляцию ведут грузинские телекомпании в прямом эфире.В парламенте во вторник проходит пленарное заседание, депутаты должны проголосовать в третьем, окончательном чтении по законопроекту об иноагентах. В те же минуты в Тбилиси проходит акция протеста.В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240514/peskov-1945823716.html

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Варвара Скокшина

грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах, в мире, обсуждение закона об иноагентах в грузии