https://ria.ru/20240514/delo-1946019274.html

Разработчика электромобилей Zetta заподозрили в хищении бюджетных денег

Разработчика электромобилей Zetta заподозрили в хищении бюджетных денег - РИА Новости, 14.05.2024

Разработчика электромобилей Zetta заподозрили в хищении бюджетных денег

Следователи в Тольятти Самарской области возбудили уголовное дело по факту хищения более 1 миллиона рублей, выделенных российскому разработчику электромобилей... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:22

2024-05-14T23:22

2024-05-14T23:22

происшествия

тольятти

россия

самарская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Следователи в Тольятти Самарской области возбудили уголовное дело по факту хищения более 1 миллиона рублей, выделенных российскому разработчику электромобилей Zetta из бюджета, сообщила прокуратура региона. "Прокуратурой Центрального района Тольятти проведена проверка исполнения требований бюджетного законодательства в деятельности ООО "Зетта"... Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения. В результате по факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 1 миллиона рублей возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 10 лет лишения свободы. Ведомство установило, что с декабря 2017 по декабрь 2019 года на расчетный счет ООО "Зетта" из федерального бюджета поступили средства субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности на общую сумму свыше 284 миллионов рублей. "Соглашения, заключенные Минпромторгом России с ООО "Зетта", не исполнены в установленные сроки. Объем исполнения работ составляет от 21% до 47%", - отмечается в сообщении. Zetta - российский легковой электромобиль, который планируется серийно выпускаться на заводе в Тольятти. Представляет собой компактную трехдверную машину с электроприводом, развивает скорость до 120 километров в час.

https://ria.ru/20240307/khischeniya-1931820513.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тольятти, россия, самарская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)