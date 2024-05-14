https://ria.ru/20240514/chekunkov-1945936356.html

Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики

Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики

Госдума на пленарном заседании утвердила Алексея Чекункова на пост главы министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:56

2024-05-14T16:56

2024-05-14T16:58

политика

дальний восток

арктика

госдума рф

россия

алексей чекунков

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Алексея Чекункова на пост главы министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.За утверждение кандидатуры Чекункова проголосовало 428 депутатов, 1 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования."Утвердить Чекункова Алексея Олеговича министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказано в проекте постановления.

https://ria.ru/20240224/priamure-1929251894.html

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политика, дальний восток, арктика, госдума рф, россия, алексей чекунков