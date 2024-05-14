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Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики - РИА Новости, 14.05.2024
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16:56 14.05.2024 (обновлено: 16:58 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/chekunkov-1945936356.html
Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики
Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики
Госдума на пленарном заседании утвердила Алексея Чекункова на пост главы министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:56
2024-05-14T16:58
политика
дальний восток
арктика
госдума рф
россия
алексей чекунков
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Алексея Чекункова на пост главы министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.За утверждение кандидатуры Чекункова проголосовало 428 депутатов, 1 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования."Утвердить Чекункова Алексея Олеговича министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказано в проекте постановления.
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политика, дальний восток, арктика, госдума рф, россия, алексей чекунков
Политика, Дальний Восток, Арктика, Госдума РФ, Россия, Алексей Чекунков
Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики

Госдума утвердила Чекункова на пост министра развития Дальнего востока и Арктики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Чекунков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Алексей Чекунков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Чекунков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Алексея Чекункова на пост главы министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
За утверждение кандидатуры Чекункова проголосовало 428 депутатов, 1 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования.
"Утвердить Чекункова Алексея Олеговича министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказано в проекте постановления.
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ПолитикаДальний ВостокАрктикаГосдума РФРоссияАлексей Чекунков
 
 
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