https://ria.ru/20240514/chekunkov-1944125751.html

Биография Алексея Чекункова

Биография Алексея Чекункова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Алексея Чекункова

Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске (Белоруссия). РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:07

2024-05-14T23:07

2024-05-14T23:07

справки

минск

алексей чекунков

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Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске (Белоруссия).В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений МИД РФ. Кроме того, окончил магистратуру по специальности "государственное и муниципальное управление" Дальневосточного федерального университета. В 2002-2003 годах работал директором проектов в инвестиционной группе компании АЛРОСА, участвовал в консолидации ряда золотодобывающих активов в Республике Саха (Якутия). В 2003-2006 годах – специалист, затем вице-президент в российско-американском фонде прямых инвестиций Delta Private Equity.В 2006-2009 годах занимал должность управляющего директора в инвестиционной компании "Объединенная золотая компания", входившей в консорциум "Альфа-Групп".В 2009-2011 годах руководил собственной инвестиционной компанией New Nations Capital, занимавшейся венчурными инвестициями.С 2011 по 2013 год был директором, членом правления и членом инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций, отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-Китайского инвестиционного фонда. В 2013-2014 годах управлял инвестиционной компанией PAMIR Capital.В 2014-2020 годах – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (Группа ВЭБ.РФ). 10 ноября 2020 года указом президента РФ Алексей Чекунков был назначен на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Заместитель председателя правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Член президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Член Морской коллегии при правительстве РФ. Председатель совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, минск, алексей чекунков