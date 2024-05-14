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Биография Алексея Чекункова
Биография Алексея Чекункова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Алексея Чекункова
Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске (Белоруссия). РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:07
2024-05-14T23:07
2024-05-14T23:07
справки
минск
алексей чекунков
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Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске (Белоруссия).В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений МИД РФ. Кроме того, окончил магистратуру по специальности "государственное и муниципальное управление" Дальневосточного федерального университета. В 2002-2003 годах работал директором проектов в инвестиционной группе компании АЛРОСА, участвовал в консолидации ряда золотодобывающих активов в Республике Саха (Якутия). В 2003-2006 годах – специалист, затем вице-президент в российско-американском фонде прямых инвестиций Delta Private Equity.В 2006-2009 годах занимал должность управляющего директора в инвестиционной компании "Объединенная золотая компания", входившей в консорциум "Альфа-Групп".В 2009-2011 годах руководил собственной инвестиционной компанией New Nations Capital, занимавшейся венчурными инвестициями.С 2011 по 2013 год был директором, членом правления и членом инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций, отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-Китайского инвестиционного фонда. В 2013-2014 годах управлял инвестиционной компанией PAMIR Capital.В 2014-2020 годах – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (Группа ВЭБ.РФ). 10 ноября 2020 года указом президента РФ Алексей Чекунков был назначен на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Заместитель председателя правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Член президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Член Морской коллегии при правительстве РФ. Председатель совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
минск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, минск, алексей чекунков
Справки, Минск, Алексей Чекунков
Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года
в городе Минске (Белоруссия).
В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений МИД РФ. Кроме того, окончил
магистратуру по специальности "государственное и муниципальное управление" Дальневосточного федерального университета.
В 2002-2003 годах работал директором проектов
в инвестиционной группе компании АЛРОСА, участвовал в консолидации ряда золотодобывающих активов в Республике Саха (Якутия).
В 2003-2006 годах – специалист, затем вице-президент в российско-американском фонде прямых инвестиций Delta Private Equity.
В 2006-2009 годах занимал должность управляющего директора в инвестиционной компании "Объединенная золотая компания", входившей в консорциум "Альфа-Групп".
В 2009-2011 годах руководил собственной инвестиционной компанией New Nations Capital, занимавшейся венчурными инвестициями.
С 2011 по 2013 год
был директором, членом правления и членом инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций, отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-Китайского инвестиционного фонда.
В 2013-2014 годах управлял инвестиционной компанией PAMIR Capital.
В 2014-2020 годах
– генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (Группа ВЭБ.РФ).
10 ноября 2020 года указом президента РФ Алексей Чекунков был назначен
на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Председатель
совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников