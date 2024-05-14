https://ria.ru/20240514/bugrovatka-1945856011.html

Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024

Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:28

2024-05-14T13:28

2024-05-14T14:32

специальная военная операция на украине

харьковская область

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безопасность

вооруженные силы украины

волчанск

министерство обороны украины

виталий ганчев

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", — говорится в публикации.Кроме того, Вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Веселого, Волчанска и Липцов, отразили украинскую контратаку возле Старицы.Всего ВСУ потеряли на этом направлении до 135 человек, боевые машины РСЗО Vampire и ЗРК "Стрела-10", две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20, зенитную самоходную установку Gepard и три САУ "Гвоздика".Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.Как рассказал РИА Новости штурмовик с позывным Руда, российские войска взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы, артиллерия обстреливает противника, направляющегося из областного центра.О проблемах ВСУ в Харьковской области заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как написала со ссылкой на него The New York Times, ситуация "с каждым часом приближается к критической". По оценке Буданова*, Киеву будет сложно перенаправить туда дополнительные подразделения, поскольку они заняты в других районах.Столь откровенное интервью главы военной разведки американской газете уже раскритиковали в Верховной раде.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, волчанск, министерство обороны украины, виталий ганчев, киев, харьков