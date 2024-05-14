Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", — говорится в публикации.
© ИнфографикаГруппировка войск "Север" 13 мая освободила село Бугроватка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Север" 13 мая освободила село Бугроватка в Харьковской области
Кроме того, Вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Веселого, Волчанска и Липцов, отразили украинскую контратаку возле Старицы.
Всего ВСУ потеряли на этом направлении до 135 человек, боевые машины РСЗО Vampire и ЗРК "Стрела-10", две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20, зенитную самоходную установку Gepard и три САУ "Гвоздика".
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
Как рассказал РИА Новости штурмовик с позывным Руда, российские войска взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы, артиллерия обстреливает противника, направляющегося из областного центра.
О проблемах ВСУ в Харьковской области заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как написала со ссылкой на него The New York Times, ситуация "с каждым часом приближается к критической". По оценке Буданова*, Киеву будет сложно перенаправить туда дополнительные подразделения, поскольку они заняты в других районах.
Столь откровенное интервью главы военной разведки американской газете уже раскритиковали в Верховной раде.
* Внесен в список террористов и экстремистов.