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Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 14.05.2024 (обновлено: 14:32 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/bugrovatka-1945856011.html
Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области
Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области
Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:28
2024-05-14T14:32
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
волчанск
министерство обороны украины
виталий ганчев
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", — говорится в публикации.Кроме того, Вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Веселого, Волчанска и Липцов, отразили украинскую контратаку возле Старицы.Всего ВСУ потеряли на этом направлении до 135 человек, боевые машины РСЗО Vampire и ЗРК "Стрела-10", две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20, зенитную самоходную установку Gepard и три САУ "Гвоздика".Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.Как рассказал РИА Новости штурмовик с позывным Руда, российские войска взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы, артиллерия обстреливает противника, направляющегося из областного центра.О проблемах ВСУ в Харьковской области заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как написала со ссылкой на него The New York Times, ситуация "с каждым часом приближается к критической". По оценке Буданова*, Киеву будет сложно перенаправить туда дополнительные подразделения, поскольку они заняты в других районах.Столь откровенное интервью главы военной разведки американской газете уже раскритиковали в Верховной раде.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html
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харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, волчанск, министерство обороны украины, виталий ганчев, киев, харьков
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Министерство обороны Украины, Виталий Ганчев, Киев, Харьков
Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", — говорится в публикации.
© ИнфографикаГруппировка войск "Север" 13 мая освободила село Бугроватка в Харьковской области
Группировка войск Север 13 мая освободила село Бугроватка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Север" 13 мая освободила село Бугроватка в Харьковской области
Кроме того, Вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Веселого, Волчанска и Липцов, отразили украинскую контратаку возле Старицы.
Всего ВСУ потеряли на этом направлении до 135 человек, боевые машины РСЗО Vampire и ЗРК "Стрела-10", две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20, зенитную самоходную установку Gepard и три САУ "Гвоздика".
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Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
Как рассказал РИА Новости штурмовик с позывным Руда, российские войска взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы, артиллерия обстреливает противника, направляющегося из областного центра.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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О проблемах ВСУ в Харьковской области заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как написала со ссылкой на него The New York Times, ситуация "с каждым часом приближается к критической". По оценке Буданова*, Киеву будет сложно перенаправить туда дополнительные подразделения, поскольку они заняты в других районах.
Столь откровенное интервью главы военной разведки американской газете уже раскритиковали в Верховной раде.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныВолчанскМинистерство обороны УкраиныВиталий ГанчевКиевХарьков
 
 
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