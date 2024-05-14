https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945909285.html
Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ с зарубежными спецслужбами
Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ с зарубежными спецслужбами - РИА Новости, 14.05.2024
Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ с зарубежными спецслужбами
Федеральная служба безопасности РФ поддерживает партнерские отношения со спецслужбами из 122 стран мира, заявил во вторник кандидат на пост директора ФСБ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:54
2024-05-14T15:54
2024-05-14T15:56
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
назначение нового состава правительства россии
александр бортников
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ поддерживает партнерские отношения со спецслужбами из 122 стран мира, заявил во вторник кандидат на пост директора ФСБ Александр Бортников."На сегодняшний день мы поддерживаем официальные отношения с 263 структурами из 122 государств, в числе этих государств, естественно, присутствуют и представители БРИКС, с которыми налажен эффективный канал работы по различным направлениям", - сказал он в ходе консультаций в Совфеде.Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), назначение нового состава правительства россии, александр бортников
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Назначение нового состава правительства России, Александр Бортников
Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ с зарубежными спецслужбами
Бортников: ФСБ поддерживает партнерские отношения со спецслужбами из 122 стран