https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945909285.html

Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ с зарубежными спецслужбами

Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ с зарубежными спецслужбами - РИА Новости, 14.05.2024

Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ с зарубежными спецслужбами

Федеральная служба безопасности РФ поддерживает партнерские отношения со спецслужбами из 122 стран мира, заявил во вторник кандидат на пост директора ФСБ... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:54

2024-05-14T15:54

2024-05-14T15:56

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

назначение нового состава правительства россии

александр бортников

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ поддерживает партнерские отношения со спецслужбами из 122 стран мира, заявил во вторник кандидат на пост директора ФСБ Александр Бортников."На сегодняшний день мы поддерживаем официальные отношения с 263 структурами из 122 государств, в числе этих государств, естественно, присутствуют и представители БРИКС, с которыми налажен эффективный канал работы по различным направлениям", - сказал он в ходе консультаций в Совфеде.Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), назначение нового состава правительства россии, александр бортников