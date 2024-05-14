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Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 14.05.2024
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05:45 14.05.2024 (обновлено: 10:17 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/blinken-1945762801.html
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 14.05.2024
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:45
2024-05-14T10:17
в мире
киев
украина
энтони блинкен
джо байден
politico
сша
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.&quot;Блинкен прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией. &lt;...&gt; Блинкен подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины&quot;, — передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как уточнил представитель Госдепа Мэттью Миллер, госсекретарь встретится с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Он обсудит ситуацию на поле боя, эффект от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.По данным агентства, Блинкен "пошлет сильный сигнал уверенности" украинским чиновникам и активистам, с которыми встретится во время своего двухдневного визита.Высокопоставленный американский чиновник, ехавший с госсекретарем на поезде из Польши на Украину, заявил, что Киев уже получил в рамках нового пакета помощи артиллерию, средства ПВО и ракеты большой дальности.Накануне визит Блинкена анонсировала газета Politico.Конгресс США ранее принял, а президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.
https://ria.ru/20240513/postavki-1945747466.html
https://ria.ru/20240514/svo-1942744824.html
https://ria.ru/20240429/peregovory-1943049270.html
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в мире, киев, украина, энтони блинкен, джо байден, politico, сша
В мире, Киев, Украина, Энтони Блинкен, Джо Байден, Politico, США
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Зеленским

© AFP 2024 / Pool/Brendan Smialowski Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AFP 2024 / Pool/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.
«

"Блинкен прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией. <...> Блинкен подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины", — передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Белый дом - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
США пообещали еженедельные поставки оружия Украине
13 мая, 23:15
Как уточнил представитель Госдепа Мэттью Миллер, госсекретарь встретится с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Он обсудит ситуацию на поле боя, эффект от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
По данным агентства, Блинкен "пошлет сильный сигнал уверенности" украинским чиновникам и активистам, с которыми встретится во время своего двухдневного визита.
Высокопоставленный американский чиновник, ехавший с госсекретарем на поезде из Польши на Украину, заявил, что Киев уже получил в рамках нового пакета помощи артиллерию, средства ПВО и ракеты большой дальности.
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
"Увидели такое впервые". В США оценили успех России на поле боя
Вчера, 08:00
Накануне визит Блинкена анонсировала газета Politico.
Конгресс США ранее принял, а президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Блинкен надеется на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН
29 апреля, 16:46
 
В миреКиевУкраинаЭнтони БлинкенДжо БайденPoliticoСША
 
 
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