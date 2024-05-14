https://ria.ru/20240514/blinken-1945762801.html

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 14.05.2024

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T05:45

2024-05-14T05:45

2024-05-14T10:17

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским."Блинкен прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией. <...> Блинкен подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины", — передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как уточнил представитель Госдепа Мэттью Миллер, госсекретарь встретится с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Он обсудит ситуацию на поле боя, эффект от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.По данным агентства, Блинкен "пошлет сильный сигнал уверенности" украинским чиновникам и активистам, с которыми встретится во время своего двухдневного визита.Высокопоставленный американский чиновник, ехавший с госсекретарем на поезде из Польши на Украину, заявил, что Киев уже получил в рамках нового пакета помощи артиллерию, средства ПВО и ракеты большой дальности.Накануне визит Блинкена анонсировала газета Politico.Конгресс США ранее принял, а президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.

https://ria.ru/20240513/postavki-1945747466.html

https://ria.ru/20240514/svo-1942744824.html

https://ria.ru/20240429/peregovory-1943049270.html

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в мире, киев, украина, энтони блинкен, джо байден, politico, сша