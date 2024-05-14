https://ria.ru/20240514/bilayn-1945679347.html

Билайн бизнес запустил новый сервис "Мобильный ID. Аутентификация"

Билайн бизнес запустил новый сервис "Мобильный ID. Аутентификация" - РИА Новости, 14.05.2024

Билайн бизнес запустил новый сервис "Мобильный ID. Аутентификация"

Билайн бизнес автоматизировал подключение сервиса "Мобильный ID (АйДи). Аутентификация" —услуги, предназначенной для аутентификации пользователей на сайтах и в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:00

2024-05-14T10:00

2024-05-14T10:00

билайн

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Билайн бизнес автоматизировал подключение сервиса "Мобильный ID (АйДи). Аутентификация" —услуги, предназначенной для аутентификации пользователей на сайтах и в мобильных приложениях (18+), сообщает пресс-служба компании.Чтобы подключить сервис, достаточно пройти регистрацию на сайте, пополнить баланс и произвести интеграцию упрощенным способом — по спецификации Light API (Лайт ЭйПиАй)."Мобильный ID. Аутентификация" помогает бизнесу повышать конверсию при оформлении интернет-заказов за счет удобной, быстрой и безопасной авторизации пользователей. После ввода своего номера телефона покупатель получает ПУШ-уведомление (современная альтернатива СМС-сообщениям с кодами авторизации) с двумя вариантами действий "Принять" или "Отклонить". Выбрав вариант "Принять", покупатель попадает авторизованную зону. Обмен данными между интернет-сервисом и телеком-оператором происходит по защищённому соединению, говорится в сообщении.Оформить подключение можно полностью онлайн на сайте сервиса.Стоимость одного запроса на авторизацию — 1,69 рублей без НДС*."Билайн бизнес развивает свои продукты, чтобы они были не только защищенные и комфортные в использовании, но и легкие в подключении. Поэтому мы решили отказаться от стандартной для корпоративного рынка практики, когда для подключения услуги компания-клиент должна связаться с менеджером оператора, подписать договор, а потом ждать создания учётной записи, интеграции и т.д. С нашим коробочным решением приступить к использованию сервиса "Мобильный ID. Аутентификация" можно уже через несколько часов — после создания аккаунта, простой технической интеграции и внесения средств. Заботясь о наших клиентах, мы также предусмотрели защиту от "ухода в минус": если сумма в личном кабинете приблизится к 0, сервис уведомит заказчика, что нужно пополнить баланс", — отметил директор по корпоративным продуктам и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский, слова которого привели в пресс-службе.*Билайн вправе изменять стоимость услуг, актуальные цены размещены на сайте сервиса.Реклама, ПАО "Вымпелком", 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14, ОГРН 1027700166636, erid=F7NfYUJCUneLrX2Jr7EH

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии