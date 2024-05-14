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Российские ВС уничтожили цех производства беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
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13:41 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/bespilotnik-1945861241.html
Российские ВС уничтожили цех производства беспилотников ВСУ
Российские ВС уничтожили цех производства беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
Российские ВС уничтожили цех производства беспилотников ВСУ
Российские авиация и артиллерия уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:41
2024-05-14T13:41
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на аэродромах, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника. Российская ПВО сбила 26 беспилотников, девять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и "Ольха".
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html
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сша, россия, франция, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС уничтожили цех производства беспилотников ВСУ

Минобороны: авиация и артиллерия уничтожили цех производства беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на аэродромах, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника.
Российская ПВО сбила 26 беспилотников, девять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и "Ольха".
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