https://ria.ru/20240514/bespilotnik-1945861241.html

Российские ВС уничтожили цех производства беспилотников ВСУ

Российские ВС уничтожили цех производства беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024

Российские ВС уничтожили цех производства беспилотников ВСУ

Российские авиация и артиллерия уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:41

2024-05-14T13:41

2024-05-14T13:41

специальная военная операция на украине

сша

россия

франция

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на аэродромах, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника. Российская ПВО сбила 26 беспилотников, девять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и "Ольха".

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

сша

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, франция, вооруженные силы украины, безопасность