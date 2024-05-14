https://ria.ru/20240514/bespilotnik-1945775844.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.05.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:03
2024-05-14T09:03
2024-05-14T10:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого мая около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.Дрон сбили дежурными средствами ПВО.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.Так, в воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.В десятиэтажном жилом доме после украинского удара обрушился весь подъезд, погибли 15 человек. Еще три человека стали жертвами вечернего обстрела, 27 жителей города получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
"Четырнадцатого мая около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.
Дрон сбили дежурными средствами ПВО.
ВСУ
практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
Так, в воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.
В десятиэтажном жилом доме после украинского удара обрушился весь подъезд, погибли 15 человек. Еще три человека стали жертвами вечернего обстрела, 27 жителей города получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.