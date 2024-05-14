https://ria.ru/20240514/bespilotnik-1945765974.html

Украинский беспилотник сбросил в Новотроицком взрывоопасный предмет

Украинский беспилотник сбросил в Новотроицком взрывоопасный предмет - РИА Новости, 14.05.2024

Украинский беспилотник сбросил в Новотроицком взрывоопасный предмет

Украинские войска в 23.10 сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в населенном пункте Новотроицкое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T06:59

2024-05-14T06:59

2024-05-14T06:59

специальная военная операция на украине

горловка

украина

нато

донецкая народная республика

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 23.10 сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в населенном пункте Новотроицкое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.10 - населенный пункт Новотроицкое: сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Также представительство сообщило, что в 6 утра украинские войска выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

https://ria.ru/20240511/gorlovka-1945260506.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, нато, донецкая народная республика, стирол, сцкк