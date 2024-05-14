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Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями - РИА Новости, 14.05.2024
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15:26 14.05.2024 (обновлено: 17:29 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belousov-1945896907.html
Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями
Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями
Ключевая задача СВО - достижение победы с минимальными человеческими потерями, заявил в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:26
2024-05-14T17:29
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ключевая задача СВО - достижение победы с минимальными человеческими потерями, заявил в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов. "В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть: с минимальными человеческими потерями", - сказал Белоусов.
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), совет федерации рф
Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Совет Федерации РФ
Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями

Белоусов: ключевая задача СВО — победа с минимальными человеческими потерями

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов выступает на пленарном заседании в Совете Федерации РФ. 14 мая 2024
Андрей Белоусов выступает на пленарном заседании в Совете Федерации РФ. 14 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Андрей Белоусов выступает на пленарном заседании в Совете Федерации РФ. 14 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ключевая задача СВО - достижение победы с минимальными человеческими потерями, заявил в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов.
"В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть: с минимальными человеческими потерями", - сказал Белоусов.
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Белоусов рассказал, что должно работать на достижение победы
Вчера, 14:50
 
РоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Совет Федерации РФ
 
 
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