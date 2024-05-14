https://ria.ru/20240514/belousov-1945896907.html

Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями

Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями

Ключевая задача СВО - достижение победы с минимальными человеческими потерями, заявил в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:26

2024-05-14T15:26

2024-05-14T17:29

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ключевая задача СВО - достижение победы с минимальными человеческими потерями, заявил в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов. "В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть: с минимальными человеческими потерями", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945883245.html

россия

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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), совет федерации рф