https://ria.ru/20240514/belousov-1945896907.html
Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями
Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями
Ключевая задача СВО - достижение победы с минимальными человеческими потерями, заявил в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:26
2024-05-14T15:26
2024-05-14T17:29
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ключевая задача СВО - достижение победы с минимальными человеческими потерями, заявил в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов. "В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть: с минимальными человеческими потерями", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945883245.html
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), совет федерации рф
Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Совет Федерации РФ
Белоусов счел ключевой задачей СВО победу с минимальными потерями
Белоусов: ключевая задача СВО — победа с минимальными человеческими потерями