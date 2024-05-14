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Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность - РИА Новости, 14.05.2024
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14:56 14.05.2024 (обновлено: 16:06 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belousov-1945885655.html
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность
Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:56
2024-05-14T16:06
назначение нового состава правительства россии
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением."Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением", - сказал он в Совете Федерации.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html
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353
60
353
60
Белоусов: "Осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом"
Белоусов: "Осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом"
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назначение нового состава правительства россии, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, совет федерации рф
Назначение нового состава правительства России, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Совет Федерации РФ
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность

Белоусов заявил, что осознает ответственность в связи с предстоящим назначением

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением.
"Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением", - сказал он в Совете Федерации.
Андрей Белоусов во время выступления на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Белоусов назвал приоритеты на посту главы Минобороны
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Назначение нового состава правительства РоссииАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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