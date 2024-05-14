https://ria.ru/20240514/belousov-1945885655.html

Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность

Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность

Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:56

2024-05-14T14:56

2024-05-14T16:06

назначение нового состава правительства россии

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением."Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением", - сказал он в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов: "Осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом" Белоусов: "Осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом" 2024-05-14T14:56 true PT0M37S

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Наталья Макарова

назначение нового состава правительства россии, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, совет федерации рф