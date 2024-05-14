https://ria.ru/20240514/belousov-1945885655.html
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность
Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:56
2024-05-14T14:56
2024-05-14T16:06
назначение нового состава правительства россии
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением."Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением", - сказал он в Совете Федерации.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Белоусов: "Осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом"
Белоусов: "Осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом"
2024-05-14T14:56
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
назначение нового состава правительства россии, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, совет федерации рф
Назначение нового состава правительства России, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Совет Федерации РФ
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность
Белоусов заявил, что осознает ответственность в связи с предстоящим назначением