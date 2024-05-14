https://ria.ru/20240514/belousov-1945884031.html

Белоусов пообещал приложить все силы для решения поставленных задач

Белоусов пообещал приложить все силы для решения поставленных задач - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов пообещал приложить все силы для решения поставленных задач

Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на этой должности не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения поставленных... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:52

2024-05-14T14:52

2024-05-14T21:27

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на этой должности не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения поставленных задач."Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач", - сказал он в Совете Федерации.Белоусов добавил, что всегда руководствовался железобетонным принципом: "ошибаться можно, врать нельзя".

https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html

россия

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"Ошибаться можно, врать нельзя". Белоусов назвал принцип, которым он всегда руководствуется Белоусов в Совфеде назвал принцип, которым он всегда руководствуется: "ошибаться можно, врать нельзя". Сенаторы встретили его речь аплодисментами. 2024-05-14T14:52 true PT0M23S

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андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия