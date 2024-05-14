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Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны - РИА Новости, 14.05.2024
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14:46 14.05.2024 (обновлено: 15:06 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belousov-1945881239.html
Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны
Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны
Андрей Белоусов назвал огромным доверие со стороны президента России Владимира Путина, выдвинувшего его кандидатом на пост министра обороны РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:46
2024-05-14T15:06
политика
россия
андрей белоусов
совет федерации рф
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Андрей Белоусов назвал огромным доверие со стороны президента России Владимира Путина, выдвинувшего его кандидатом на пост министра обороны РФ."Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мне оказано огромное доверие", - сказал Белоусов во вторник на пленарном заседании Совета Федерации.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945884031.html
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политика, россия, андрей белоусов, совет федерации рф, владимир путин
Политика, Россия, Андрей Белоусов, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны

Белоусов о выдвижении на пост: это огромное доверие со стороны Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Андрей Белоусов назвал огромным доверие со стороны президента России Владимира Путина, выдвинувшего его кандидатом на пост министра обороны РФ.
«
"Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мне оказано огромное доверие", - сказал Белоусов во вторник на пленарном заседании Совета Федерации.
Ошибаться можно, врать нельзя. Белоусов назвал принцип, которым он всегда руководствуется - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Вчера, 14:52
 
ПолитикаРоссияАндрей БелоусовСовет Федерации РФВладимир Путин
 
 
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