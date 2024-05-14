https://ria.ru/20240514/belousov-1945881239.html

Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны

Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны

Андрей Белоусов назвал огромным доверие со стороны президента России Владимира Путина, выдвинувшего его кандидатом на пост министра обороны РФ. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:46

2024-05-14T14:46

2024-05-14T15:06

политика

россия

андрей белоусов

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Андрей Белоусов назвал огромным доверие со стороны президента России Владимира Путина, выдвинувшего его кандидатом на пост министра обороны РФ."Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мне оказано огромное доверие", - сказал Белоусов во вторник на пленарном заседании Совета Федерации.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945884031.html

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политика, россия, андрей белоусов, совет федерации рф, владимир путин