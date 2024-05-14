https://ria.ru/20240514/belousov-1945880955.html
Белоусов призвал к четкому планированию при создании новых вооружений
Белоусов призвал к четкому планированию при создании новых вооружений - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов призвал к четкому планированию при создании новых вооружений
Создание новых и прочих вооружений требует четкого и синхронного планирования, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:45
2024-05-14T14:45
2024-05-14T15:11
владимир путин
андрей белоусов
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безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Создание новых и прочих вооружений требует четкого и синхронного планирования, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов."Создание новых видов вооружений, да и не новых, требует очень четкого, синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры и применения этих вооружений. Эти вопросы требуется обеспечить", - сказал Белоусов в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945885655.html
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владимир путин, андрей белоусов, россия, совет федерации рф, безопасность
Владимир Путин, Андрей Белоусов, Россия, Совет Федерации РФ, Безопасность
Белоусов призвал к четкому планированию при создании новых вооружений
Белоусов: создание новых вооружений требует четкого и синхронного планирования