https://ria.ru/20240514/belousov-1945879570.html
Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ
Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ
Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:41
2024-05-14T14:41
2024-05-14T14:57
андрей белоусов
экономика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа."В части расходов на оснащение. Здесь, с моей точки зрения, ключевые вопросы, связанные с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Вот здесь усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования. Я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию", сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.
https://ria.ru/20240424/gosoboronzakaz-1941968200.html
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андрей белоусов, экономика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Белоусов, Экономика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ
Белоусов: надо усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ