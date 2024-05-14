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Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ - РИА Новости, 14.05.2024
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14:41 14.05.2024 (обновлено: 14:57 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belousov-1945879570.html
Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ
Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ
Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:41
2024-05-14T14:57
андрей белоусов
экономика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа."В части расходов на оснащение. Здесь, с моей точки зрения, ключевые вопросы, связанные с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Вот здесь усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования. Я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию", сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.
https://ria.ru/20240424/gosoboronzakaz-1941968200.html
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андрей белоусов, экономика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Белоусов, Экономика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ

Белоусов: надо усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа.
«
"В части расходов на оснащение. Здесь, с моей точки зрения, ключевые вопросы, связанные с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Вот здесь усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования. Я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию", сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.
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Андрей БелоусовЭкономикаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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