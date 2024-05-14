https://ria.ru/20240514/belousov-1945879570.html

Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ

Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:41

2024-05-14T14:41

2024-05-14T14:57

андрей белоусов

экономика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа."В части расходов на оснащение. Здесь, с моей точки зрения, ключевые вопросы, связанные с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Вот здесь усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования. Я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию", сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.

https://ria.ru/20240424/gosoboronzakaz-1941968200.html

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2024

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андрей белоусов, экономика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)