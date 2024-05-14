Рейтинг@Mail.ru
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 14.05.2024 (обновлено: 15:40 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belousov-1945879153.html
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил
Первоочерёдной задачей на посту главы Минобороны РФ станет обеспечение вооружением группировок российской армии на СВО, заявил во вторник кандидат на пост главы РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:40
2024-05-14T15:40
вооруженные силы рф
андрей белоусов
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:41:2862:1650_1920x0_80_0_0_fa7380192cc48e6ad2dde12a11f388e0.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первоочерёдной задачей на посту главы Минобороны РФ станет обеспечение вооружением группировок российской армии на СВО, заявил во вторник кандидат на пост главы военного ведомства Андрей Белоусов."Идёт специальная военная операция. Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим. Прежде всего, речь идёт о вопросах, связанных с оснащением действующей там группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ и так далее", - сказал он в ходе консультаций в Совфеде.При этом он подчеркнул, что речь идет об укомплектовании Вооружённых сил, а не о мобилизации."Третий вопрос (о приоритетах на посту главы МО РФ - ред) носит уже более системный характер - комплектование Вооружённых сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, речь не идёт о мобилизации, чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах", - сказал он ходе консультаций в Совфеде.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945879473.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecc92dd92ac36469c35acde6222f306e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, андрей белоусов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил

Белоусов: первоочередная задача — комплектование вооруженных сил, не мобилизация

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первоочерёдной задачей на посту главы Минобороны РФ станет обеспечение вооружением группировок российской армии на СВО, заявил во вторник кандидат на пост главы военного ведомства Андрей Белоусов.
"Идёт специальная военная операция. Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим. Прежде всего, речь идёт о вопросах, связанных с оснащением действующей там группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ и так далее", - сказал он в ходе консультаций в Совфеде.
При этом он подчеркнул, что речь идет об укомплектовании Вооружённых сил, а не о мобилизации.
"Третий вопрос (о приоритетах на посту главы МО РФ - ред) носит уже более системный характер - комплектование Вооружённых сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, речь не идёт о мобилизации, чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах", - сказал он ходе консультаций в Совфеде.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным
Вчера, 14:41
 
Вооруженные силы РФАндрей БелоусовРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала