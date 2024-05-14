https://ria.ru/20240514/belousov-1945879153.html

Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил

Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил

Первоочерёдной задачей на посту главы Минобороны РФ станет обеспечение вооружением группировок российской армии на СВО, заявил во вторник кандидат на пост главы РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:40

2024-05-14T14:40

2024-05-14T15:40

вооруженные силы рф

андрей белоусов

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первоочерёдной задачей на посту главы Минобороны РФ станет обеспечение вооружением группировок российской армии на СВО, заявил во вторник кандидат на пост главы военного ведомства Андрей Белоусов."Идёт специальная военная операция. Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим. Прежде всего, речь идёт о вопросах, связанных с оснащением действующей там группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ и так далее", - сказал он в ходе консультаций в Совфеде.При этом он подчеркнул, что речь идет об укомплектовании Вооружённых сил, а не о мобилизации."Третий вопрос (о приоритетах на посту главы МО РФ - ред) носит уже более системный характер - комплектование Вооружённых сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, речь не идёт о мобилизации, чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах", - сказал он ходе консультаций в Совфеде.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945879473.html

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вооруженные силы рф, андрей белоусов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)