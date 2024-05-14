https://ria.ru/20240514/belousov-1945879153.html
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил
Первоочерёдной задачей на посту главы Минобороны РФ станет обеспечение вооружением группировок российской армии на СВО, заявил во вторник кандидат на пост главы РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:40
2024-05-14T14:40
2024-05-14T15:40
вооруженные силы рф
андрей белоусов
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:41:2862:1650_1920x0_80_0_0_fa7380192cc48e6ad2dde12a11f388e0.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первоочерёдной задачей на посту главы Минобороны РФ станет обеспечение вооружением группировок российской армии на СВО, заявил во вторник кандидат на пост главы военного ведомства Андрей Белоусов."Идёт специальная военная операция. Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим. Прежде всего, речь идёт о вопросах, связанных с оснащением действующей там группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ и так далее", - сказал он в ходе консультаций в Совфеде.При этом он подчеркнул, что речь идет об укомплектовании Вооружённых сил, а не о мобилизации."Третий вопрос (о приоритетах на посту главы МО РФ - ред) носит уже более системный характер - комплектование Вооружённых сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, речь не идёт о мобилизации, чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах", - сказал он ходе консультаций в Совфеде.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945879473.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecc92dd92ac36469c35acde6222f306e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, андрей белоусов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов счел первоочередной задачей комплектование вооруженных сил
Белоусов: первоочередная задача — комплектование вооруженных сил, не мобилизация
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первоочерёдной задачей на посту главы Минобороны РФ станет обеспечение вооружением группировок российской армии на СВО, заявил во вторник кандидат на пост главы военного ведомства Андрей Белоусов.
"Идёт специальная военная операция. Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим. Прежде всего, речь идёт о вопросах, связанных с оснащением действующей там группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ и так далее", - сказал он в ходе консультаций в Совфеде.
При этом он подчеркнул, что речь идет об укомплектовании Вооружённых сил, а не о мобилизации.
"Третий вопрос (о приоритетах на посту главы МО РФ - ред) носит уже более системный характер - комплектование Вооружённых сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, речь не идёт о мобилизации, чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах", - сказал он ходе консультаций в Совфеде.