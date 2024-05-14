https://ria.ru/20240514/belousov-1945878850.html

Белоусов заявил о проблемах в сфере военного образования

Белоусов заявил о проблемах в сфере военного образования - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов заявил о проблемах в сфере военного образования

В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определенные проблемы, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:39

2024-05-14T14:39

2024-05-14T14:59

россия

андрей белоусов

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определенные проблемы, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Я бы хотел обратить особенное внимание, то, чем тоже придётся заниматься в первоочередном порядке, это все вопросы, связанные с военным образованием. Здесь накоплены, здесь есть определённые проблемы", - сказал Белоусов на пленарном заседании в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945881239.html

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россия, андрей белоусов, совет федерации рф