https://ria.ru/20240514/belousov-1945878850.html
Белоусов заявил о проблемах в сфере военного образования
Белоусов заявил о проблемах в сфере военного образования - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов заявил о проблемах в сфере военного образования
В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определенные проблемы, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:39
2024-05-14T14:39
2024-05-14T14:59
россия
андрей белоусов
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определенные проблемы, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Я бы хотел обратить особенное внимание, то, чем тоже придётся заниматься в первоочередном порядке, это все вопросы, связанные с военным образованием. Здесь накоплены, здесь есть определённые проблемы", - сказал Белоусов на пленарном заседании в Совете Федерации.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945881239.html
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россия, андрей белоусов, совет федерации рф
Россия, Андрей Белоусов, Совет Федерации РФ
Белоусов заявил о проблемах в сфере военного образования
Белоусов: прежде всего надо заниматься военным образованием, здесь есть проблемы