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Жительница Белгорода рассказала о моменте обрушения дома - РИА Новости, 14.05.2024
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15:34 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html
Жительница Белгорода рассказала о моменте обрушения дома
Жительница Белгорода рассказала о моменте обрушения дома - РИА Новости, 14.05.2024
Жительница Белгорода рассказала о моменте обрушения дома
Жительница частично обрушившегося при атаке ВСУ 10-этажного дома в Белгороде Лариса рассказала РИА Новости, что после взрыва открыла входную дверь и увидела за... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:34
2024-05-14T15:34
белгород
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Жительница частично обрушившегося при атаке ВСУ 10-этажного дома в Белгороде Лариса рассказала РИА Новости, что после взрыва открыла входную дверь и увидела за ней пропасть – часть подъезда провалилась вниз, раздавались крики о помощи. Женщина рассказала, что в момент ЧП находилась вместе с 14-летней дочерью Дарьей в своей квартире на восьмом этаже третьего подъезда, как раз получившего максимальные разрушения. Когда раздались звуки ракетной опасности, она закрыла собаку в ванной и бросилась к дочери в спальню – она еще спала. Вместе выбежали в коридор, как обычно поступают в случае ракетной опасности. "И в этот же момент начались громкие звуки… Эти звуки становились все громче и громче, ближе и ближе, и в какой-то момент раздался хлопок, после чего из кухни, из двух спален, из зала вылетели рамы со стеклами. Мы оказались замкнутыми в маленьком коридорчике, все вокруг летело", - вспоминает Лариса. По ее словам, у дочери случилась истерика, она с криками пыталась куда-то бежать, но отпускать ее было нельзя, и женщина что было сил прижала ее к себе. Они стали ждать, когда все закончится. "Внизу слышался звук сработавшей сигнализации машин, крики людей: "Помогите!". Когда звуки утихли, со стороны входной двери я услышала крик о помощи, открыла входную дверь, но там была пропасть, потому что часть дома обрушилась. Дверь соседней квартиры, откуда были слышны крики, оказалась заблокирована", - рассказала собеседница. По словам Ларисы, они с дочерью около двух часов находились в своей квартире, пока их не эвакуировали спасатели с помощью подъемной лестницы. При этом в процессе спасения снова раздалась сирена ракетной опасности, и спасателям пришлось забраться в квартиру, чтобы ее переждать. И только спускаясь с высоты в пожарной люльке, Лариса, по ее словам, увидела шокирующий масштаб разрушений. Дарья, отмечает ее мама, остается в шоковом состоянии, девочку временно отправили в другой город, ее пытаются отвлечь друзья и одноклассники. "Самое главное, мы с дочерью живы. Пытаемся приходить в себя. Будем жить", - говорит Лариса. Женщина не может спокойно вспоминать погибших - многих она знала лично. "Ушли просто замечательные люди. Доктор, которая жила на моем этаже в квартире напротив – невролог Наталья Сергеевна, чудесная. У нее остался сын 18 лет. Знали психолога, учителя Юлию Александровну и ее дочь Катю 18 лет, их тоже не стало. Семейная пара, которые воспитывали ребенка, сложного. Знали замечательную семью, к ним пришли в гости как раз в это утро дочь с маленькой внучкой, они все погибли. Утрата непоправимая", - говорит Лариса. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945464893.html
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белгород, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Жительница Белгорода рассказала о моменте обрушения дома

Жительница Белгорода: после взрыва открыла входную дверь, а там пропасть

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Жительница частично обрушившегося при атаке ВСУ 10-этажного дома в Белгороде Лариса рассказала РИА Новости, что после взрыва открыла входную дверь и увидела за ней пропасть – часть подъезда провалилась вниз, раздавались крики о помощи.
Женщина рассказала, что в момент ЧП находилась вместе с 14-летней дочерью Дарьей в своей квартире на восьмом этаже третьего подъезда, как раз получившего максимальные разрушения. Когда раздались звуки ракетной опасности, она закрыла собаку в ванной и бросилась к дочери в спальню – она еще спала. Вместе выбежали в коридор, как обычно поступают в случае ракетной опасности.
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Вчера, 02:10
«
"И в этот же момент начались громкие звуки… Эти звуки становились все громче и громче, ближе и ближе, и в какой-то момент раздался хлопок, после чего из кухни, из двух спален, из зала вылетели рамы со стеклами. Мы оказались замкнутыми в маленьком коридорчике, все вокруг летело", - вспоминает Лариса.
По ее словам, у дочери случилась истерика, она с криками пыталась куда-то бежать, но отпускать ее было нельзя, и женщина что было сил прижала ее к себе. Они стали ждать, когда все закончится.
«
"Внизу слышался звук сработавшей сигнализации машин, крики людей: "Помогите!". Когда звуки утихли, со стороны входной двери я услышала крик о помощи, открыла входную дверь, но там была пропасть, потому что часть дома обрушилась. Дверь соседней квартиры, откуда были слышны крики, оказалась заблокирована", - рассказала собеседница.
По словам Ларисы, они с дочерью около двух часов находились в своей квартире, пока их не эвакуировали спасатели с помощью подъемной лестницы. При этом в процессе спасения снова раздалась сирена ракетной опасности, и спасателям пришлось забраться в квартиру, чтобы ее переждать. И только спускаясь с высоты в пожарной люльке, Лариса, по ее словам, увидела шокирующий масштаб разрушений.
Дарья, отмечает ее мама, остается в шоковом состоянии, девочку временно отправили в другой город, ее пытаются отвлечь друзья и одноклассники.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
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В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
«
"Самое главное, мы с дочерью живы. Пытаемся приходить в себя. Будем жить", - говорит Лариса.
Женщина не может спокойно вспоминать погибших - многих она знала лично.
«
"Ушли просто замечательные люди. Доктор, которая жила на моем этаже в квартире напротив – невролог Наталья Сергеевна, чудесная. У нее остался сын 18 лет. Знали психолога, учителя Юлию Александровну и ее дочь Катю 18 лет, их тоже не стало. Семейная пара, которые воспитывали ребенка, сложного. Знали замечательную семью, к ним пришли в гости как раз в это утро дочь с маленькой внучкой, они все погибли. Утрата непоправимая", - говорит Лариса.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Житель Белгорода рассказал, как помогал спасать людей после взрыва дома
12 мая, 22:17
 
БелгородВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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