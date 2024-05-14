https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html

Жительница Белгорода рассказала о моменте обрушения дома

Жительница Белгорода рассказала о моменте обрушения дома - РИА Новости, 14.05.2024

Жительница Белгорода рассказала о моменте обрушения дома

Жительница частично обрушившегося при атаке ВСУ 10-этажного дома в Белгороде Лариса рассказала РИА Новости, что после взрыва открыла входную дверь и увидела за... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:34

2024-05-14T15:34

2024-05-14T15:34

белгород

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Жительница частично обрушившегося при атаке ВСУ 10-этажного дома в Белгороде Лариса рассказала РИА Новости, что после взрыва открыла входную дверь и увидела за ней пропасть – часть подъезда провалилась вниз, раздавались крики о помощи. Женщина рассказала, что в момент ЧП находилась вместе с 14-летней дочерью Дарьей в своей квартире на восьмом этаже третьего подъезда, как раз получившего максимальные разрушения. Когда раздались звуки ракетной опасности, она закрыла собаку в ванной и бросилась к дочери в спальню – она еще спала. Вместе выбежали в коридор, как обычно поступают в случае ракетной опасности. "И в этот же момент начались громкие звуки… Эти звуки становились все громче и громче, ближе и ближе, и в какой-то момент раздался хлопок, после чего из кухни, из двух спален, из зала вылетели рамы со стеклами. Мы оказались замкнутыми в маленьком коридорчике, все вокруг летело", - вспоминает Лариса. По ее словам, у дочери случилась истерика, она с криками пыталась куда-то бежать, но отпускать ее было нельзя, и женщина что было сил прижала ее к себе. Они стали ждать, когда все закончится. "Внизу слышался звук сработавшей сигнализации машин, крики людей: "Помогите!". Когда звуки утихли, со стороны входной двери я услышала крик о помощи, открыла входную дверь, но там была пропасть, потому что часть дома обрушилась. Дверь соседней квартиры, откуда были слышны крики, оказалась заблокирована", - рассказала собеседница. По словам Ларисы, они с дочерью около двух часов находились в своей квартире, пока их не эвакуировали спасатели с помощью подъемной лестницы. При этом в процессе спасения снова раздалась сирена ракетной опасности, и спасателям пришлось забраться в квартиру, чтобы ее переждать. И только спускаясь с высоты в пожарной люльке, Лариса, по ее словам, увидела шокирующий масштаб разрушений. Дарья, отмечает ее мама, остается в шоковом состоянии, девочку временно отправили в другой город, ее пытаются отвлечь друзья и одноклассники. "Самое главное, мы с дочерью живы. Пытаемся приходить в себя. Будем жить", - говорит Лариса. Женщина не может спокойно вспоминать погибших - многих она знала лично. "Ушли просто замечательные люди. Доктор, которая жила на моем этаже в квартире напротив – невролог Наталья Сергеевна, чудесная. У нее остался сын 18 лет. Знали психолога, учителя Юлию Александровну и ее дочь Катю 18 лет, их тоже не стало. Семейная пара, которые воспитывали ребенка, сложного. Знали замечательную семью, к ним пришли в гости как раз в это утро дочь с маленькой внучкой, они все погибли. Утрата непоправимая", - говорит Лариса. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945464893.html

белгород

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белгород, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела