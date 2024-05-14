https://ria.ru/20240514/belgorod-1945943970.html
На крыше жилого дома в Белгороде нашли подозрительный предмет
На крыше жилого дома в Белгороде нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 14.05.2024
На крыше жилого дома в Белгороде нашли подозрительный предмет
На крыше многоквартирного дома в Белгороде найден подозрительный предмет, жителей двух подъездов эвакуируют, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:18
2024-05-14T17:18
2024-05-14T17:40
происшествия
белгород
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. На крыше многоквартирного дома в Белгороде найден подозрительный предмет, жителей двух подъездов эвакуируют, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале."На крыше многоквартирного дома на Харьковской горе найден подозрительный предмет… В целях безопасности жителей двух подъездов временно переводят на безопасное расстояние", - сообщил Демидов.Глава города добавил, что территорию оцепили, на месте работают оперативные службы.Ранее в Белгороде дважды было запущено предупреждение о ракетной опасности. В сумме они длились более 20 минут.
https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, валентин демидов
Происшествия, Белгород, Валентин Демидов
На крыше жилого дома в Белгороде нашли подозрительный предмет
В Белгороде эвакуируют жителей дома из-за подозрительного предмета на крыше