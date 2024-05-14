https://ria.ru/20240514/belgorod-1945873149.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:20

2024-05-14T14:20

2024-05-14T14:20

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240514/belgorod-1945849185.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков