https://ria.ru/20240514/belgorod-1945873149.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:20
2024-05-14T14:20
2024-05-14T14:20
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945849185.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность