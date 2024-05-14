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Число жертв при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17 - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 14.05.2024 (обновлено: 14:09 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945860269.html
Число жертв при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17
Число жертв при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17 - РИА Новости, 14.05.2024
Число жертв при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17
Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:39
2024-05-14T14:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;Найдено тело еще одного погибшего&quot;, — сказал собеседник агентства,По его словам, уже опознали 14 человек.Информацию о 17 жертвах также подтвердило МЧС России.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Помимо погибших при обрушении подъезда, еще три человека стали жертвами вечернего обстрела Белгорода, 27 жителей города получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240514/dom-1945839209.html
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происшествия, белгород, россия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Число жертв при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17

В Белгороде опознали 14 из 17 погибших при обрушении части многоэтажного дома

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОбстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Найдено тело еще одного погибшего", — сказал собеседник агентства,

По его словам, уже опознали 14 человек.
Информацию о 17 жертвах также подтвердило МЧС России.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.
В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд.
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
Помимо погибших при обрушении подъезда, еще три человека стали жертвами вечернего обстрела Белгорода, 27 жителей города получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят
Вчера, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородРоссияОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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