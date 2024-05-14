Число жертв при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Найдено тело еще одного погибшего", — сказал собеседник агентства,По его словам, уже опознали 14 человек.Информацию о 17 жертвах также подтвердило МЧС России.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Помимо погибших при обрушении подъезда, еще три человека стали жертвами вечернего обстрела Белгорода, 27 жителей города получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.
В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд.
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
Помимо погибших при обрушении подъезда, еще три человека стали жертвами вечернего обстрела Белгорода, 27 жителей города получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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