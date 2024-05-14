https://ria.ru/20240514/belgorod-1945860269.html

Число жертв при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17

Число жертв при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17 - РИА Новости, 14.05.2024

Число жертв при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:39

2024-05-14T13:39

2024-05-14T14:09

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Найдено тело еще одного погибшего", — сказал собеседник агентства,По его словам, уже опознали 14 человек.Информацию о 17 жертвах также подтвердило МЧС России.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Помимо погибших при обрушении подъезда, еще три человека стали жертвами вечернего обстрела Белгорода, 27 жителей города получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240514/dom-1945839209.html

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Кирилл Волков

происшествия, белгород, россия, обрушение части дома в белгороде после обстрела