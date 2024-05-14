https://ria.ru/20240514/belgorod-1945853615.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:20

2024-05-14T13:20

2024-05-14T13:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.Тревога отменена спустя 29 минут.

https://ria.ru/20240514/pvo-1945821563.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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