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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:20
2024-05-14T13:20
2024-05-14T13:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.Тревога отменена спустя 29 минут.
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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности