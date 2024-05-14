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Гладков рассказал о выплатах жильцам частично обрушенного дома в Белгороде - РИА Новости, 14.05.2024
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13:08 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945849185.html
Гладков рассказал о выплатах жильцам частично обрушенного дома в Белгороде
Гладков рассказал о выплатах жильцам частично обрушенного дома в Белгороде - РИА Новости, 14.05.2024
Гладков рассказал о выплатах жильцам частично обрушенного дома в Белгороде
Выплаты жильцам частично обрушенного после атаки ВСУ дома в Белгороде планируется произвести на этой неделе, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:08
2024-05-14T13:08
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Выплаты жильцам частично обрушенного после атаки ВСУ дома в Белгороде планируется произвести на этой неделе, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков."Выплаты на этой неделе планируем произвести. Всему дому – по 10 тысяч (рублей), и тем, кто потерял полностью имущество, будем составлять акты: 100 тысяч на человека, 50 тысяч за частичную потерю имущества. Если будем видеть, что доход не позволяет восстановить имущество, и после строительства квартир будет необходима дополнительная помощь, будем смотреть, как и всегда мы это делаем, по доходам каждого собственника. И если будет необходимость, будем оказывать индивидуальную помощь", - рассказал Гладков.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 16 человек.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Гладков рассказал о выплатах жильцам частично обрушенного дома в Белгороде

Власти: выплаты жильцам обрушенного дома в Белгороде произведут на этой неделе

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Выплаты жильцам частично обрушенного после атаки ВСУ дома в Белгороде планируется произвести на этой неделе, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Выплаты на этой неделе планируем произвести. Всему дому – по 10 тысяч (рублей), и тем, кто потерял полностью имущество, будем составлять акты: 100 тысяч на человека, 50 тысяч за частичную потерю имущества. Если будем видеть, что доход не позволяет восстановить имущество, и после строительства квартир будет необходима дополнительная помощь, будем смотреть, как и всегда мы это делаем, по доходам каждого собственника. И если будет необходимость, будем оказывать индивидуальную помощь", - рассказал Гладков.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 16 человек.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8
 
ПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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