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Гладков рассказал о выплатах жильцам частично обрушенного дома в Белгороде

Гладков рассказал о выплатах жильцам частично обрушенного дома в Белгороде - РИА Новости, 14.05.2024

Гладков рассказал о выплатах жильцам частично обрушенного дома в Белгороде

Выплаты жильцам частично обрушенного после атаки ВСУ дома в Белгороде планируется произвести на этой неделе, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:08

2024-05-14T13:08

2024-05-14T13:08

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Выплаты жильцам частично обрушенного после атаки ВСУ дома в Белгороде планируется произвести на этой неделе, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков."Выплаты на этой неделе планируем произвести. Всему дому – по 10 тысяч (рублей), и тем, кто потерял полностью имущество, будем составлять акты: 100 тысяч на человека, 50 тысяч за частичную потерю имущества. Если будем видеть, что доход не позволяет восстановить имущество, и после строительства квартир будет необходима дополнительная помощь, будем смотреть, как и всегда мы это делаем, по доходам каждого собственника. И если будет необходимость, будем оказывать индивидуальную помощь", - рассказал Гладков.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 16 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела