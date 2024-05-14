Гладков рассказал о выплатах жильцам частично обрушенного дома в Белгороде

Власти: выплаты жильцам обрушенного дома в Белгороде произведут на этой неделе
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.
Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".
Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".
Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.
Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.
В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.
В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.
Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.
Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.
Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".
Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.
В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.
Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.