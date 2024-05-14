https://ria.ru/20240514/belgorod-1945833767.html

В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024

В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности

Очередная сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском райне, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:36

2024-05-14T12:36

2024-05-14T12:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Очередная сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском райне, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он. Предыдущая сирена ракетной опасности была отменена 8 минут назад.

https://ria.ru/20240514/belgorodskaya_oblast-1945763564.html

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