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В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945833767.html
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности
Очередная сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском райне, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:36
2024-05-14T12:36
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Очередная сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском райне, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он. Предыдущая сирена ракетной опасности была отменена 8 минут назад.
https://ria.ru/20240514/belgorodskaya_oblast-1945763564.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Очередная сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском райне, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
Предыдущая сирена ракетной опасности была отменена 8 минут назад.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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